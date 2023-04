Come disinfettare il volante dell’auto: i migliori prodotti

Mantenere il veicolo pulito e in ordine è essenziale. Ecco come fare.

Vorreste disinfettare il volante dell’auto ma non sapete come fare? Mantenere il veicolo pulito e in ordine è essenziale. I volanti con rivestimento in pelle sono più inclini a sporcarsi se non vengono trattati in modo appropriato. Può diventare disgustoso, davvero disgustoso.

Tenere l’auto pulita e in ordine sembra ovvio per alcuni. Ma tenere pulita l’auto dall’interno è necessariamente importante. Soprattutto il volante, che è costantemente a contatto con le mani durante la guida.

Mantenere il volante pulito e igienizzato è innegabilmente importante, soprattutto dopo aver assistito alla furia della pandemia COVID-19. Non si tratta solo di toccare il volante, ma anche di quali altre cose si toccano durante il giorno. Anche la frequenza con cui il volante è stato toccato da altri. Non c’è nulla di male nel tenere le cose pulite e in ordine.

Tutti i batteri, la sporcizia e le infezioni che si portano in giro per il mondo finiscono sui volanti.

Come disinfettare il volante dell’auto

Provate il detergente per interni e un panno in microfibra per la pulizia

Per le superfici regolari sono necessari un detergente per interni e un panno in microfibra. Spruzzate un po’ di detergente per interni su un panno in microfibra. Strofinare accuratamente il volante avanti e indietro per eliminare lo sporco da entrambi i lati del volante.

Anche uno spazzolino da denti può essere utile. Immergete lo spazzolino in una miscela 3:1 del vostro detergente con un po’ d’acqua. È possibile rimuovere facilmente il grasso e l’olio del corpo dal volante.

Provate i pulitori a vapore

I pulitori a vapore sono ottimi per pulire e sterilizzare le superfici all’interno dell’auto. Anche se la pulizia a vapore può sembrare più costosa di un metodo di pulizia standard, vale la pena di investire. La pulizia a vapore è uno dei modi migliori per pulire il volante e altre parti interne dell’auto.

Consigli per eliminare le macchie dal volante in pelle

I volanti in pelle sono vulnerabili alle macchie. Le macchie possono essere causate dall’acqua o da qualche liquido appiccicoso. La buona notizia è che è possibile eliminarle rapidamente.

Avrete bisogno di quanto segue:

Panno morbido

Succo di limone

Cremor tartaro

Preparare una pasta di succo di limone e crema di tartaro. Spremere metà del limone e 1 parte del cremor tartaro. Applicare la pasta sulla zona delle macchie che si desidera eliminare. Lasciare asciugare per qualche ora. Inoltre, parcheggiare l’auto all’ombra. L’area non deve essere esposta alla luce del sole. La luce del sole può interferire con il processo, quindi è bene fare attenzione.

Dopo 2 ore, tornate a tamponare la macchia con un’altra miscela. La macchia dovrebbe svanire con una certa facilità.

