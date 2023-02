Come guidare un’auto elettrica: tutto ciò che si deve sapere

Come guidare un’auto elettrica? Le auto elettriche offrono molti vantaggi rispetto alle auto a benzina e diesel, ma richiedono anche un approccio alla guida leggermente diverso. Queste auto stanno rapidamente crescendo in popolarità ed entro il 2030 ogni nuova auto venduta dovrà essere elettrica o elettrificata.

La buona notizia è che la guida di un EV è di per sé semplice.

Come per ogni nuova tecnologia, ci sono alcuni punti da considerare per ottenere il meglio dalla vostra esperienza EV. Questa guida approfondisce i dettagli della guida dei veicoli elettrici, aiutandovi ad affrontare la transizione nel modo più agevole possibile.

Come guidare un’auto elettrica

Avete mai guidato un golf cart o fatto qualche giro su un go-kart? Se è così, avete già acquisito le basi della guida EV.

Le moderne auto elettriche sono estremamente semplici da utilizzare: basta sedersi al posto di guida, premere il pulsante di avviamento (in alcuni casi è necessario premere anche il pedale del freno), selezionare D per la guida e si è pronti a partire.

A differenza di un motore tradizionale a benzina o diesel, non c’è alcun rumore o ronzio da sotto il cofano per segnalare che l’auto è effettivamente accesa. In un EV, il cruscotto si illumina e alcuni emettono un suono simile a quello di un’astronave per indicare che siete pronti a partire.

Le auto elettriche, inoltre, non hanno un cambio tradizionale, sono tutte automatiche anche se con una sola marcia, si seleziona la marcia da una leva sul piantone dello sterzo o da pulsanti sulla console centrale e si preme l’acceleratore. Vale la pena di notare che, non essendoci un collegamento meccanico tra il selettore delle marce e i motori, alcuni produttori hanno progettato selettori non convenzionali, alcuni dei quali sono persino integrati nel touchscreen; tuttavia, abituarsi a questi selettori tende a essere un processo molto rapido.

Accelerazione

Le auto elettriche non hanno bisogno di scaldarsi o di essere nella marcia giusta per fornire le loro migliori prestazioni. I motori elettrici producono la loro coppia massima (quella che vi spinge indietro sul sedile quando accelerate) per tutto il tempo. Ciò significa che anche i veicoli elettrici più piccoli si allontanano dal semaforo più velocemente di qualsiasi auto convenzionale.

La frenata

Le auto elettriche utilizzano sistemi di frenata rigenerativa che sfruttano l’energia cinetica del veicolo in fase di rallentamento, convertendola in energia elettrica per ricaricare la batteria. Ciò significa che l’auto inizia a rallentare non appena si solleva il piede dal pedale dell’acceleratore.

All’inizio può sembrare strano, ma in breve tempo diventa naturale fermarsi senza toccare il pedale del freno. La maggior parte delle auto offre una serie di impostazioni per il sistema di frenata rigenerativa, consentendo la guida con un solo pedale. Il sistema e-Pedal di Nissan e l’i-pedal di Hyundai fanno un ulteriore passo avanti e incorporano la frenata e l’accelerazione in un unico pedale, rendendo la guida di un veicolo elettrico ancora più semplice.

LEGGI ANCHE: