Sapere come proteggere la moto dai furti vi permetterà di evitare quanto più possibile potenziali rischi. Per fortuna, ci sono diversi trucchetti da poter provare e che scoraggeranno i malintenzionati.

Assicuratevi di provare queste soluzioni.

Come proteggere la moto dai furti: trucchi e consigli efficaci

Diversi lucchetti

Non limitatevi a un solo lucchetto. Optate per più lucchetti che scoraggeranno maggiormente i malintenzionati. Certo, ciò potrebbe significare impiegare un paio di minuti in più, ma è una soluzione piuttosto efficace.

Ecco le diverse tipologie:

Lucchetto del freno a disco: in questo modo vengono bloccate le ruote.

Lucchetto della forcella: in questo modo si fissano le forcelle delle ruote.

Blocco accensione moto.

Localizzatore GPS

Non è un vero e proprio modo per prevenire i furti, ma è sempre bene avere con sé un piccolo localizzatore che vi permetta di individuare la posizione della moto in caso di furto.

Vi consigliamo ovviamente di riportare le informazioni alle autorità competenti, in modo da evitare potenziali situazioni pericolose.

Parcheggiate vicino ad altre moto

In compagnia è meglio! Trovate altre moto parcheggiate e fermatevi accanto ad esse. In questo modo darete meno nell’occhio.

Preferite parcheggi ben illuminati e non isolati

Evitate categoricamente zone poco illuminate o isolate. Preferite sempre parcheggi in cui sono presenti altre auto e aree ben visibili. Se in un particolare punto un lampione non dovesse funzionare, evitatelo categoricamente.

I ladri potrebbero approfittare di questo malfunzionamento per agire nell’ombra.

Interruttore di sicurezza

Alcune moto ne sono già dotate. In alternativa, procuratevi un interruttore di spegnimento da nascondere. Serve a impedire che l’elettricità raggiunga le candele di accensione.

Di conseguenza, impedisce al motore di avviarsi.

