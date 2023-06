Che si tratti di bambini o di traffico, gli specchietti retrovisori ci aiutano a tenere d'occhio ciò che accade dietro di noi. Ecco come sostituire lo specchietto.

Non sapete come smontare lo specchietto retrovisore della vostra Audi A4? Lo specchietto retrovisore dell’auto è un importante elemento di sicurezza che molti di noi danno per scontato. Che si tratti di bambini o di traffico, gli specchietti retrovisori ci aiutano a tenere d’occhio ciò che accade dietro di noi.

La sostituzione varia a seconda del tipo di specchietto e del modo in cui è fissato. Nelle auto moderne che utilizzano sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nello specchietto, la sostituzione deve essere affidata a un professionista. Questi sistemi sono molto delicati e la sostituzione dello specchietto richiede una calibrazione.

Come smontare lo specchietto retrovisore dell’Audi A4?

Di solito non è possibile sostituire solo il vetro dello specchietto, ma è necessario sostituire l’intera unità. Se il vostro specchietto utilizza il vetro auto-oscurante o la tecnologia elettrocromatica, cercate uno specchietto di ricambio OEM presso il vostro concessionario di fiducia.

Se il vostro veicolo non utilizza questa tecnologia, la maggior parte degli specchietti retrovisori generici è compatibile con diverse marche e modelli.

Applicare un piccolo pezzo di nastro adesivo sulla parte esterna del vetro per segnare la posizione di montaggio originale.

Scollegare il cablaggio se lo specchietto utilizza una bussola elettronica o una funzione di oscuramento.

Rimuovere lo specchietto dalla ferramenta montata sul vetro: cercare una vite da rimuovere o un fermaglio per farlo scorrere via.

Utilizzare una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l’adesivo che tiene la ferramenta di montaggio sul vetro.

Applicare il calore all’esterno del parabrezza dove è montata la ferramenta dello specchietto e liberare delicatamente il supporto. È preferibile che un aiutante riscaldi il vetro mentre si rimuove la ferramenta all’interno del veicolo. Nota: un calore eccessivo può rompere il parabrezza, quindi fate attenzione .

. Per rompere il legame tra il vetro e il supporto dello specchietto, potrebbe essere necessario utilizzare un sottile pezzo di filo. Lavorare il filo/linea tra il vetro e il supporto dello specchietto con un movimento a filo interdentale per liberarlo. Applicare la forza solo parallelamente al vetro, non cercare di strappare la ferramenta o potrebbe portare con sé un pezzo di vetro.

