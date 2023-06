Probabilmente avete già tutto il materiale necessario per farlo da soli a casa. Ecco come procedere...

Vi state chiedendo come togliere i graffi dallo specchietto dell’auto? Se avete uno specchio o un vetro graffiato, lo sapevate che potete pulirlo da soli spendendo una frazione del costo di una riparazione o sostituzione professionale? Probabilmente avete già tutto il materiale necessario per farlo da soli a casa.

Come togliere i graffi dallo specchietto dell’auto: soluzioni efficaci

Fase 1

Pulite bene lo specchio o il vetro usando un detergente per vetri progettato per le auto e un asciugamano in microfibra che non lasci pelucchi.

Fase 2

Applicare una piccola quantità di rouge per gioiellieri o di dentifricio sbiancante per uso quotidiano sul graffio. Indossando la maschera antipolvere, tamponare leggermente l’area graffiata. Non esercitare una pressione eccessiva o si rischia di indebolire il vetro.

Fase 3

Pulire l’area e verificare la presenza di graffi. Se sono ancora visibili, ripetere l’operazione fino ad altre 2 volte. I graffi leggeri dovrebbero essere quasi del tutto scomparsi. I graffi più profondi potrebbero non essere eliminati con questo procedimento.

