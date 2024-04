Spesso capita di dover andare all’estero sia per motivi di villeggiatura che per lavoro e di non poter raggiungere il luogo con la propria auto, di conseguenza ci si affida a servizi di noleggio o all’utilizzo di una vettura non propria. Per poter viaggiare in quel paese serve la delega a condurre, vediamo cos’è e come si compila.

LEGGI ANCHE: Bonus colonnine elettriche 2024, come richiederlo

Delega a condurre: cos’è e come si compila

La delega a condurre è un documento necessario quando si vuole viaggiare all’estero su un’auto non di nostra proprietà quando il proprietario di quest’ultima non a bordo. In questo modo mostrandolo alle autorità estere, esse capiscono che l’auto sulla quale si sta viaggiando non è stata rubata o esportata in maniera illegale.

Vi sono quattro step da compilare per far si che la delega a condurre sia corretta:

I dati del delegante – nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza. dati del delegato – nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza. dati del veicolo – targa e marca. data e firma autenticata del delegante.

La delega deve essere compilata in inglese affinché venga compresa anche dalle autorità estere. Sul sito dell’ACI il modello è scaricabile in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

La firma autentica del delegante con la data va fatta davanti ad un notaio. Altrimenti non risulterà valida.

LEGGI ANCHE: Mazda CX-30 2023 – prezzo, interni e scheda tecnica

Quanto costa?

Il costo della firma autentica del delegante di fronte ad un notaio è di 50 euro, a cui vanno aggiunti 0,52 centesimi per l’imposta di bollo. Il prezzo finale da pagare al notaio è quindi di 50,52 euro.

Una cifra bassa ma che risulta fondamentale se si vuole essere in regola. Il modello è scaricabile sul sito dell’ACI di conseguenza è un procedimento che si può fare in completa autonomia.