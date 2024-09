Motorimagazine.it propone una nuova rubrica dedicata alle automobili di una volta, siano esse giovani Youngtimer o più mature auto d’epoca, l’idea di “Belle d’annata”, questo il titolo scelto, è quella di narrarne la storia e le quotazioni sul mercato per chi fosse interessato a livello collezionistico. La prima puntata è dedicata alla Fiat barchetta.

Fiat barchetta, riscoprire con semplicità il vento tra i capelli

All’inizio degli anni 90 in Fiat si pensò fosse il momento giusto per riportare in alto un tipo di auto che era stato lasciato nel cassetto da oltre un trentennio, questo era una spider. Venne quindi in mente l’idea di realizzare la barchetta.

Lo stile era stato affidato al designer ellenico Andreas Zapatinas che per disegnare i primi bozzetti prese ispirazione dalla Ferrari 166 MM.

Zapatinas rimase a capo del progetto sino al 1993, quando passò al centro stile Alfa Romeo, nonostante il suo addio, la barchetta inizia la produzione nel 1994.

La base fu quella della Fiat Punto, il cui passo è stato accorciato sino a 2 metri e 27. Essendo una due posti che doveva lottare con MX-5 il motore bisognava che fosse prestazionale, si decise quindi di optare per il 1.8 made in Pratola Serra che avrebbe equipaggiato Fiat Coupé e Punto HGT.

Il rapporto è quindi di 130 cavalli per 1060 kg di peso, la trazione è stata messa sul davanti, in modo da garantire una maggior sicurezza in marcia, a dispetto della giapponese che aveva invece la trazione posteriore.

Il cambio a 5 rapporti venne leggermente allungato nella versione restyling, che debuttò nel 2001, questa era stata anche adeguata alle normative anti-inquinamento Euro 3.

La produzione durò per 11 anni, dal 1994 al 2005 con oltre 57.000 auto prodotte.

Il mercato ha prezzi in ascesa

La barchetta sul mercato ha quotazioni variabili, come si sa le auto d’epoca hanno un listino diverso rispetto alle auto in commercio, il prezzo spesso lo fa chi vende, spesso non basandosi su quelle che sono le reali condizioni dell’auto.

Analizzando i principali siti di vendita di auto d’epoca si trovano barchetta con prezzi che vanno dai 4.000/5.000 euro per gli esemplari con piu km e in condizioni generali che richiederebbero interventi, sino a prezzi dai 15 ai 20.000 euro per le edizioni limitate, ottimamente conservate ed in possesso di certificazioni come la Targa Oro Asi.

Molto dipende dal proprio portafoglio, una cosa è sicura, quest’auto rappresenta un perfetto inizio per chiunque voglia entrare nel mondo delle auto d’epoca/youngtimer ad interesse collezionistico.