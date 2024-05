Si può regolare la frizione dell’auto? Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste assolutamente sapere in merito.

Si può regolare la frizione dell’auto?

Regolazione della frizione autoregolante

Una frizione autoregolante dovrebbe regolarsi da sola per ottenere la corretta quantità di gioco, ma a volte non è sempre così. Un pedale autoregolante utilizza un pedale della frizione idraulico, il che significa che in genere è più facile da riparare, indipendentemente dal livello di esperienza del tecnico.

Quando il motore è acceso e il freno di stazionamento è inserito, mettete il piede sotto il pedale della frizione e sollevatelo verso di voi. In questo modo è possibile testare e verificare i risultati della regolazione quando si preme il pedale della frizione e si inserisce la marcia.

Successivamente, verificare la distanza che la frizione deve percorrere prima di poter cambiare le marce. Se questa regolazione non dà al proprietario del veicolo i risultati corretti, è bene portare l’auto presso un’officina.

Regolazione della frizione manuale

Per prima cosa, spegnere il motore e inserire il freno di emergenza. Posizionarsi in modo che la testa si trovi in parte sotto il cruscotto, consentendo di vedere e accedere alle regolazioni da effettuare. Il veicolo è probabilmente dotato di un cavo della frizione con un’asta filettata.

L’asta è dotata di un controdado e di un dado di regolazione per determinare la quantità di gioco del pedale della frizione. Individuare i dadi in modo da poterli regolare allentandoli leggermente. Tirate di nuovo il cavo della frizione in modo da sentire il punto in cui si innesta la forcella della frizione.

Una volta sentito l’innesto, è lì che si deve regolare il cavo della frizione. Assicurarsi di mantenere la pressione sul cavo della frizione, mantenendolo nella posizione esatta mentre si stringono il controdado e il dado di regolazione.

LEGGI ANCHE: