In questo articolo scoprirete perché avete bisogno di una frizione, come funziona la frizione della vostra auto e scoprirete alcuni posti interessanti, e forse sorprendenti, in cui si trovano le frizioni.

Vi state chiedendo come funziona la frizione? Se guidate un’auto con cambio manuale, potreste essere sorpresi di scoprire che ha più di una frizione. E si scopre che anche chi ha un’auto con cambio automatico ha delle frizioni. In realtà, ci sono frizioni in molti oggetti che probabilmente vedete o usate ogni giorno.

Molti trapani a batteria hanno una frizione, le motoseghe hanno una frizione centrifuga e persino alcuni yo-yo hanno una frizione.

Come funziona la frizione? Tutto ciò che si deve sapere

Le frizioni sono utili nei dispositivi dotati di due alberi rotanti, tra cui le automobili. Uno degli alberi è in genere azionato da un motore o da una puleggia, mentre l’altro albero aziona un altro dispositivo. La frizione collega i due alberi in modo che possano essere bloccati insieme e girare alla stessa velocità, oppure disaccoppiati e girare a velocità diverse.

In un’automobile, la frizione è necessaria perché il motore gira sempre, ma le ruote dell’auto no. Affinché un’auto possa fermarsi senza spegnere il motore, le ruote devono essere scollegate dal motore in qualche modo. La frizione ci permette di collegare senza problemi un motore che gira a una trasmissione che non gira, controllando lo slittamento tra i due.

Per capire come funziona una frizione, è utile conoscere un po’ l’attrito, che è una misura di quanto sia difficile far scivolare un oggetto su un altro. L’attrito è causato dai picchi e dalle valli che fanno parte di ogni superficie: anche le superfici molto lisce presentano picchi e valli microscopici. Quanto più grandi sono questi picchi e valli, tanto più difficile è far scorrere l’oggetto.

Una frizione funziona grazie all’attrito tra il disco della frizione e il volano. Vedremo come queste parti lavorano insieme nella prossima sezione.

Nella frizione di un’automobile, il volano è collegato al motore e il disco della frizione è collegato alla trasmissione.

Funzionamento

Quando si toglie il piede dal pedale della frizione in un’auto manuale, le molle spingono la piastra di pressione contro il disco della frizione, che a sua volta preme contro il volano. Questo blocca il motore all’albero di trasmissione, facendoli girare alla stessa velocità.

La quantità di forza che la frizione può trattenere dipende dall’attrito tra il disco della frizione e il volano e dalla forza esercitata dalla molla sul disco di pressione. La forza di attrito nella frizione funziona come i blocchi descritti nella sezione Attrito di Come funzionano i freni, tranne che per il fatto che la molla preme sulla piastra della frizione invece del peso che preme il blocco sul terreno.

Come si innesta e si rilascia la frizione

Quando si preme il pedale della frizione, un cavo o un pistone idraulico spinge sulla forcella di rilascio. Questo a sua volta preme il cuscinetto di rilascio, che disinnesta il motore dalla trasmissione durante i cambi di marcia, contro la parte centrale della molla a diaframma.

Quando la parte centrale della molla a diaframma viene spinta verso l’interno, una serie di perni vicino alla parte esterna della molla fa sì che la molla allontani il disco di pressione dal disco della frizione. In questo modo la frizione si stacca dal motore in rotazione.

Si notino le molle nel disco della frizione. Queste molle contribuiscono a isolare la trasmissione dall’urto dell’innesto della frizione.

Questo design di solito funziona abbastanza bene, ma presenta alcuni inconvenienti. Nelle sezioni seguenti esamineremo i problemi più comuni della frizione e altri utilizzi delle frizioni.

