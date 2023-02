Sebbene la nuova Civic Type R abbia un design interno più minimalista rispetto al suo predecessore, non manca di spunti visivi di grande impatto. Scopriamo le sue caratteristiche.

Lo stile della Honda Civic Type R 2023 è ridotto rispetto al suo predecessore dal design selvaggio, ma questo non le impedisce di essere più emozionante da guidare. Offerta solo come hatchback, la Civic Type R è costruita a partire dalla più civile Civic di 11a generazione, che viene recensita separatamente.

La Civic Type R di nuova generazione utilizza lo stesso quattro cilindri turbo dell’ultimo modello, ma con una potenza aumentata a 315 cavalli. Anche il cambio manuale a sei marce della Type R a trazione anteriore è stato aggiornato per gestire l’aumento di potenza, e Honda ha migliorato il raffreddamento dei freni per aiutare a gestire le sollecitazioni in pista.

La nuova CTR è costruita in Giappone con un gruppo propulsore proveniente dall’Ohio, ma è divertente da guidare ovunque.

Honda Civic Type R 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La nuova Civic Type R è alimentata dallo stesso quattro cilindri turbo da 2,0 litri della precedente generazione, ma un turbocompressore riprogettato con un sistema di scarico più efficiente ha aumentato la potenza a 315 cavalli a 6500 giri/min. La Civic Type R beneficia anche di ulteriori miglioramenti, come un radiatore più grande e un migliore raffreddamento dei freni.

Honda ha anche aumentato il numero di giri a cui si apre la valvola di scarico attiva per esaltare la sinfonia dei quattro cilindri della vettura. Un volano più leggero, abbinato a un sistema di regolazione dei giri rivisto, dovrebbe premiare ulteriormente il cambio manuale a sei marce della nuova CTR. La Honda a trazione anteriore utilizza un’innovativa sospensione anteriore a doppio asse che fa un ottimo lavoro per sopprimere il torque steer.

Interni, comfort e carico

Sebbene la nuova Civic Type R abbia un design interno più minimalista rispetto al suo predecessore, non manca di spunti visivi di grande impatto. Questi ultimi includono accenti rossi, finiture in finta fibra di carbonio e una serie familiare di sedili anteriori super comodi e sostenuti. Basta fare attenzione alla temperatura ambiente prima di scottare il palmo della mano sul pomello del cambio in alluminio.

In cima al nuovo quadro digitale c’è una fila di indicatori luminosi di cambiata che aiutano a evitare di sbattere contro il limite di velocità tra una cambiata e l’altra. Lo spazio per i passeggeri e per il carico è lo stesso della Civic hatchback normale, il che dovrebbe rendere la Civic Type R un’ottima auto a doppio uso.

Prezzo della Honda Civic Type R 2023

Prezzi a partire da 54.300 €.

