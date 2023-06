Con il ritorno ufficiale in Formula 1 nel 2026 con il team Aston Martin, Honda ha rivelato la sua intenzione di trasferire la tecnologia elettrica su un'auto sportiva.

Honda ha confermato l’uscita di una nuova sportiva elettrica. Vi spieghiamo tutto ciò che sappiamo in merito.

Honda conferma l’auto sportiva elettrica grazie alla Formula 1 e all’Aston Martin

I nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2026 hanno cambiato tutto. La FIA richiederà alle monoposto di incorporare un’unità ibrida con un blocco elettrico tre volte più potente di quello attuale. Ed è proprio questo componente che sembra interessare a Honda che, come (quasi) tutti gli altri gruppi automobilistici, ha iniziato la sua transizione verso l’energia elettrica.

L’azienda fornirà quindi all’Aston Martin un motore ibrido, con il diesel alimentato da carburante sintetico e l’energia elettrica attraverso il sistema di recupero dell’energia “ERS”. Oltre alle corse, Honda trasferirà la tecnologia “alle auto elettriche di serie, come modello sportivo di punta”.

Honda conferma quindi la voce di una nuova auto sportiva, anche se non ne conosciamo i dettagli. Sarà una roadster come la S2000 o la supercar NSX? Lo sviluppo è appena iniziato, quindi questo modello sportivo dovrebbe arrivare al più presto nel 2026.

E Honda non limiterà il trasferimento dalla F1 alle macchine su ruote. Il gruppo giapponese utilizzerà “tecnologie di elettrificazione in molti settori, come gli eVTOL”. Presto macchine volanti elettriche grazie alla F1?

Allo stesso tempo, Aston Martin non ha detto se sfrutterà questa opportunità. Tuttavia, il CEO di Honda ha affermato che le future auto stradali sviluppate con Aston Martin sono “una possibilità”. Dopotutto, il marchio britannico ha integrato i motori V8 del suo partner di F1 Mercedes (e investitore al 9,7%) e ha progettato la sua Valkyrie con il team Red Bull Racing.

