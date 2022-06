Il timido ritorno di Lancia con soli tre modelli, tutti elettrici

Il ritorno di Lancia è decisamente timido, ma comunque interessante. Lancia è stata uno dei più prestigiosi costruttori italiani prima di crollare gradualmente nel corso dei decenni, per poi diventare quasi anonima con la sola Ypsilon sul proprio territorio. Sopravvivere o morire era il motto di Lancia anche prima della fusione con Stellantis, ma oggi possiamo dire che è salva.

In ogni caso, è quello che ci auguriamo per questo grande nome dell’industria automobilistica, anche se non possiamo fare a meno di pensare che Stellantis non abbia davvero fatto il massimo per questo ennesimo marchio premium del gruppo.

Lancia si troverà a fianco di DS, che sta lottando fuori dall’Europa, Alfa Romeo, che non ha più il diritto di commettere errori, e Peugeot, che continua a spostarsi verso l’alto.

Questa concorrenza interna è accresciuta dal posizionamento piuttosto elevato di Lancia, il cui piano di crescita è finalmente noto.

Il ritorno di Lancia: tre nuove elettriche

La presentazione del piano di rilancio non è di per sé una sorpresa, poiché i tre nuovi modelli in arrivo erano già stati annunciati. Inizialmente, Lancia commercializzerà il sostituto della Ypsilon, che finora ha portato il marchio italiano nel suo territorio di origine. La city car sarà elettrica e verrà lanciata nel 2024.

Ma per il momento Lancia rimane molto discreta sulle basi tecniche utilizzate, anche se la pianificazione della Stellantis fornisce già alcuni indizi. La futura Ypsilon dovrebbe essere basata sulla piattaforma eCMP di seconda generazione, che sarà utilizzata dalla prossima Peugeot e-208 e dai suoi derivati all’interno del gruppo. L’uso del nuovissimo STLA “Small” sembra prematuro, dato che il lancio non è previsto prima del 2026.

Per le altre Lancia elettriche, invece, non è così chiaro. Nel 2026, il costruttore italiano prevede di lanciare la sua ammiraglia, un veicolo completamente elettrico di circa 4,60 metri di lunghezza, che potrebbe essere un SUV basato sulla piattaforma STLA “Medium”. Infine, l’ultima pietra miliare di Lancia sarà la nuova Delta, ma dovremo avere pazienza: il lancio è previsto per il 2028! Ancora una volta, dovrebbe essere basata sulla piattaforma STLA Medium. La diretta conseguenza è che la Delta sarà una cugina della futura Peugeot 308 elettrica e di altri modelli equivalenti del gruppo

Solo cinque i paesi interessati

Come abbiamo detto in premessa, il ritorno di Lancia sembra essere timido. Va detto che la tentacolare Stellantis si trova ora ad affrontare le stesse sfide della sua controparte tedesca Volkswagen. Come conciliare numerosi marchi generalisti o premium su un mercato europeo molto maturo, dove la torta viene divisa tra molti avidi? Non sorprende quindi che Stellantis proceda con cautela. Lancia lancerà solo tre modelli in questo decennio e in appena sei mercati: Francia, Spagna, Italia, Germania e Paesi Bassi.

Lancia sarà presente solo in 60 grandi città europee con una rete di 100 concessionari. Questo è solo il primo passo del “processo di internazionalizzazione” secondo Stellantis, che punta a far sì che il 50% delle vendite avvenga online.