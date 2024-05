JInpeng XY è finalmente in Italia, vediamone le dimensione ed il prezzo con cui sarà venduta.

Il marchio cinese JInpeng è finalmente approdato anche in Italia e per la prima vettura presente sul nostro mercato ha scelto di puntare su una piccola da città che renderà la vita facile a molte persone e che gode anche di un costo relativamente basso. In questo articolo ne scopriremo i dettagli più importanti.

JInpeng XY: le dimensioni

La XY si dimostra davvero una compatta perfetta per la guida cittadina, grazie a delle dimensioni davvero contenute che renderanno il problema parcheggio di facilissima risoluzione.

Essendo una microcar è facile intuire che sarà totalmente diversa rispetto ad un’auto normale ma di seguito riepiloghiamo le dimensioni del veicolo:

Lunghezza : 2 metri e 85

: 2 metri e 85 Larghezza : 1 metro e 40

: 1 metro e 40 Altezza: 1 metro e 54

Dati che confermano quanto ci si aspetta da una vettura di questa tipologia, il corpo vettura non arriva neanche a tre metri e quindi ogni posteggio sarà il terreno di caccia ideale. Inoltre la larghezza è davvero esigua, l’unico dato leggermente “oversize” per la tipologia è quello relativo all’altezza ma dietro a questa scelta vi è lo studio legato all’abitacolo.

Il prezzo

Il prezzo non è ancora stato comunicato dall’importatore ufficiale per l’Italia, Desner Auto, ma sicuramente lo sapremo a breve, quando sarà lanciata nelle principali città italiane.

Essendo una diretta concorrente per la Fiat Topolino e la Citroen Ami è facile aspettarsi un prezzo più basso, per attirare a sé maggiore clientela.

Inoltre sul fattore riparazione l’obiettivo è realizzare delle officine dedicate a questo brand così da ridurre i tempi di riparazione e di assistenza generale. Un grande aiuto che può fungere d’esempio per altri brand provenienti dalla Cina.

Non resta quindi che aspettare il lancio, fiduciosi che possa essere un modello che sarà in grado di riscuotere un buon numero di vendite.