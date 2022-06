La Kia EV6 e la Volvo C40 Recharge sono state sottoposte ai consueti crash test Euro NCAP. Euro NCAP, l’ente responsabile dell’omologazione delle auto, ha assegnato a entrambi i modelli il massimo punteggio.

Kia EV6 e Volvo C40 Recharge: i risultati nei crash test Euro NCAP

La Kia EV6, tra l’altro votata come auto europea dell’anno, ha ottenuto un punteggio del 90% per la protezione dei passeggeri adulti. Ciò è dovuto in parte all’eccellente risultato ottenuto nella protezione dagli impatti laterali. La protezione dei bambini è valutata all’86% e gli ausili per la sicurezza all’87%. È nell’area della protezione degli utenti vulnerabili della strada che l’auto coreana non riesce a raggiungere il 64%.

Il sistema di rilevamento dei pedoni e il modo in cui la carrozzeria protegge i pedoni non soddisfano pienamente i requisiti Euro NCAP.

Anche la Volvo C40 Recharge ha ricevuto cinque stelle, con il 92% per la protezione dei passeggeri adulti.

Il SUV elettrico ottiene un buon punteggio per quanto riguarda la protezione laterale e ha un buon design per prevenire il colpo di frusta. La protezione dei bambini è migliore rispetto alla EV6, con il 70%, e gli ausili di sicurezza raggiungono un punteggio dell’89%. La protezione degli utenti vulnerabili della strada è stata ancora una volta il punteggio più basso, pari al 70%. Va notato che per entrambi i veicoli questi punteggi si applicano a tutti i livelli della gamma.

Una stella per la Dacia Jogger

La Jogger ha lo stesso punteggio della Sandero per la protezione degli adulti, cioè il 70%. Per la protezione dei bambini, è del 69%, rispetto al 72% della Sandero. In effetti, il modello è principalmente appesantito dal resto, che dipende dagli aiuti alla guida. Tuttavia, la Jogger si accontenta volontariamente dell’essenziale, in linea con il suo posizionamento di prezzo. Il punteggio per le attrezzature è solo del 39% e per la protezione dei pedoni/ciclisti del 41%.

Quando la Spring è stata premiata con una stella, il marchio ha spiegato che non gareggia per le stelle perché questo significa dotare i veicoli di attrezzature e tecnologie che i suoi clienti non vogliono pagare al momento. Dacia ha ricordato che i suoi prodotti sono omologati e rispettano le normative europee. Date le vendite della Spring, si sospetta che il cliente Dacia abbia capito che questo non è un problema.