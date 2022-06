Kia parteciperà al famoso Festival of Speed di Goodwood dal 23 al 28 giugno per presentare la sua EV6 GT. Perché un tale onore, un tempio della performance e del potere? Semplicemente perché è la punta di diamante dell’industria coreana delle auto elettriche.

La Kia EV6 GT sarà presentata a Goodwood

Giudicate voi stessi: due motori sincroni a magneti permanenti, trazione integrale, 585 CV, 740 Nm, da 0 a 100 km/h in 3,5 s e 260 km/h di velocità massima, il tutto per 67.690 €, un rapporto prezzo/prestazioni molto interessante. Una Stinger 3.3 T-GDi 4×4 da 366 CV, ad esempio, viene venduta a 64.390 euro prima di essere colpita da un malus di 40.000 euro.

Ma attenzione, questa non è un’auto sportiva progettata per la pista, Kia è categorica al riguardo. Come suggerisce il nome, è una vera GT divertente da guidare e dinamica, grazie all’ultima versione del differenziale elettronico a slittamento limitato che assegna la potenza a ciascuna ruota, ai bracci aggiuntivi sull’asse anteriore e alla mappatura speciale per lo sterzo e le sospensioni controllate.

Ma è anche fatta per viaggiare su lunghe distanze a un buon ritmo.

Lunghe distanze che dovranno essere interrotte ogni 424 km secondo lo standard WLTP per ricaricare la batteria da 77,4 kWh, una capacità identica a quella degli altri modelli EV6, ma si tratta di una pausa che può durare solo 18 minuti per una carica dal 10 all’80%.

Esteticamente le modifiche sono meno evidenti: cofano diverso, paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, un piccolo spoiler e cerchi specifici da 21 pollici. All’interno sono presenti sedili a secchiello rivestiti in alcantara e inserti GT. La Kia EV6 GT è già disponibile da tempo, ma chi vuole fare meno concessioni al comfort può aspettare la Hyundai Ioniq 5 N, che condivide una scheda tecnica molto simile ma è molto più radicale nelle impostazioni.