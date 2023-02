Il segmento dei crossover e dei SUV di medie dimensioni è ricco di proposte, ma la Kia Sorento a tre file è una di quelle che vale la pena prendere in considerazione. Con un massimo di sette posti a sedere, la Sorento offre l’utilità della più grande Telluride con motore V-6, con un migliore risparmio di carburante e diverse configurazioni di propulsione.

Il SUV a trazione anteriore è dotato di serie di un quattro cilindri in linea da 191 CV con cambio automatico a otto rapporti; tuttavia, riteniamo che gli acquirenti dovrebbero prendere in considerazione l’aggiunta della trazione integrale e il passaggio al motore quattro cilindri turbo da 281 CV della Sorento.

Kia offre la Sorento anche con un propulsore ibrido da 227 CV. La Sorento offre un ampio spazio per i passeggeri per le sue dimensioni, e include anche accessori disponibili come i sedili anteriori e della seconda fila riscaldati e raffreddati.

Kia Sorento 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità del 2023

La Sorento si avvia verso il 2023 senza grandi cambiamenti nella sua vasta gamma. Tutti i modelli sono ora dotati di serie del monitoraggio dell’angolo cieco e dell’avviso di traffico trasversale posteriore, mentre l’allestimento S è ora dotato di un pad di ricarica wireless per smartphone.

L’allestimento medio EX offre un sedile del passeggero regolabile elettricamente in otto posizioni e uno specchietto retrovisore senza cornice; l’allestimento superiore SX è dotato di un display digitale da 12,3 pollici, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e tergicristalli con sensore pioggia.

Kia ha eliminato il modello base Sorento Hybrid S e ha aggiunto un allestimento Hybrid SX-P completamente carico con trazione integrale di serie, cerchi da 17 pollici, sedili in pelle e poltrone da capitano per la seconda fila.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Sorento ha un’ampia scelta di motori ed è disponibile con trazione anteriore o integrale. Di serie è disponibile un motore quattro cilindri in linea da 2,5 litri da 191 CV e un quattro cilindri turbo da 2,5 litri da 281 CV. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti, mentre il modello ibrido utilizza un cambio automatico a sei rapporti.

La Sorento ibrida plug-in a trazione integrale presenta lo stesso motore e la stessa trasmissione dell’ibrido minore, ma in questa applicazione il gruppo propulsore eroga una potenza combinata di 261 cavalli grazie a un motore elettrico più potente.

Interni, comfort e carico

All’interno, la Sorento ha un layout attraente, materiali piacevoli e una solida qualità costruttiva. La plancia può essere dotata di un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e di un sistema di infotainment touchscreen da 10,3 pollici. Il resto del design unisce bocchette d’aerazione a forma di rombo con illuminazione ambientale integrata e superfici con cuciture intricate sui pannelli delle porte e sugli inserti dei sedili. La console è completata da una serie di vani portaoggetti e portabicchieri.

Oltre alla terza fila di serie, la panca della seconda fila può essere sostituita da una coppia di poltrone da capitano. Rispetto alla più grande Telluride, i sedili posteriori della Sorento non sono comodi per gli adulti e siamo riusciti a far entrare nel vano di carico solo due valigie a mano, due in meno rispetto alla Telluride.

