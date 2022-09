La piccola Ami ha ricevuto un nuovo vestito, chiamato “My Ami Tonic”. All’inizio dell’anno scolastico, ci piace avere vestiti nuovi! Secondo le parole del marchio, Citroën ha voluto esprimere “un’altra sfaccettatura del carattere” della Ami, apportando “un tocco di freschezza e vitalità”.

La Citroën Ami torna in azione il My Ami Tonic

Questa versione si colloca al vertice della gamma. Presenta elementi già visti su altre varianti, come il paraurti prominente, i passaruota, la fascia del parabrezza e le barre sul tetto. Il Tonic aggiunge i coprifari anteriori per un effetto occhiali da sole!

Questo modello riceve anche una serie di adesivi per una personalizzazione senza precedenti. Sulla capsula della porta è presente un adesivo che combina il giallo e il kaki.

Il colore cachi si trova sui copriruota. Alcuni degli adesivi hanno la forma di frecce che indirizzano l’attenzione verso le funzioni (come l’apertura dei finestrini laterali), un cenno al mondo dell’aviazione. Un adesivo sui finestrini indica le coordinate GPS del centro tecnico Stellantis di Vélizy. Un “+” e un “-” sulle maniglie delle porte suggeriscono la presenza di una batteria.

A bordo, i contenitori sono in color kaki. Il modello dispone anche di una clip per smarphone (con connettore per il telefono), di reti per le porte e di tappetini. Il colore giallo acido è utilizzato per le cinghie di chiusura della porta e per il gancio della borsa.

Le specifiche tecniche sono invariate. Il motore sviluppa 6 kW, la batteria ha una capacità di 5,5 kWh. Questa variante ha un prezzo di 8.990 euro.

È ora disponibile per l’ordinazione. Si noti che le varianti My Ami Khaki e My Ami Vibe sono state ritirate dal catalogo.

