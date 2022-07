La Cupra Formentor ottiene un’edizione ancora più limitata. Con un prezzo di circa 90.000 euro, franchigie incluse, la Formentor è l’auto di produzione spagnola più costosa della nostra era moderna, fatta di iniezione diretta, turbo ed efficienza.

Ma Cupra ha deciso che questa versione VZ5 con motore Audi doveva essere un po’ speciale. Per questo motivo è limitata a soli 7.000 esemplari in tutto il mondo.

Non è molto, ma Cupra conferma oggi che non tutti sono stati ancora venduti. E per coloro che esitano, il marchio iberico sta lanciando un’edizione ancora più limitata, basata sulla VZ5 ma con sottili specificità stilistiche che la renderanno ancora più esclusiva.

La Cupra Formentor ottiene un’edizione ancora più limitata

Chi ha detto che i collezionisti possono indugiare su un SUV? Finora, a parte alcuni vecchi modelli esotici, questa carrozzeria non ha mai interessato gli appassionati dell’usato. Ma questa Formentor ha una “cosa”: è l’unica auto di serie al mondo che non sia un’Audi e che abbia ancora un motore a cinque cilindri sotto il cofano. Il blocco della RS3 e della RSQ3 è stato ovviamente ridotto a 390 CV per rientrare nella gerarchia, ma la sua spinta e il suo suono sono ancora presenti.

Nel lotto di 7000 Formentor VZ5, ci saranno 999 “Taiga Gris Edition”. Il marchio ha problemi di vendita? Resta il fatto che questa versione è disponibile in un nuovo ed esclusivo grigio Taiga. Gli interni hanno sedili in pelle scamosciata nera e pelle Nappa marrone con cuciture in rame.

Per l’occasione, Cupra ha annunciato che ognuna delle 999 vetture sarà “numerata al laser sul pannello della portiera con un effetto ombra”. Si tratta di un bel richiamo per un modello riccamente dotato, equipaggiato con le luci a matrice e altri equipaggiamenti della VZ5 “classica”. Il produttore annuncia inoltre che questi fari Matrix saranno ora disponibili come optional sui modelli Leon, Leon Sportstourer e Formentor a benzina e ibridi.

Per acquistare questa Taiga Edition è necessario spendere 63.755 euro. La Cupra Formentor VZ5 è disponibile a partire da 59.990 euro, a cui va aggiunta una penale di poco meno di 30.000 euro.