La Renault Captur può ora essere consegnata in 30 giorni

La Renault Captur, come l’Arkana, può ora essere consegnata in 30 giorni! Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Una Renault Captur acquistata, una Captur consegnata in 30 giorni

Oggi i tempi di consegna sono un argomento di vendita.

Probabilmente è al secondo posto nella lista dei clienti, subito dopo il prezzo! È un peccato. Ma è l’illustrazione di una situazione mondiale complessa e di fabbriche che stanno rallentando. La scorsa settimana, il sito Renault di Douai, che aveva già avuto difficoltà con il lancio della Mégane elettrica, ha dovuto fermarsi per due giorni. Questo non aiuta coloro che stanno aspettando la loro Mégane E-Tech, prodotta nello stabilimento settentrionale.

Ma Renault ha più di un asso nella manica: dopo l’Arkana, è la Captur a beneficiare dell’offerta Fast Track, che consente di ottenere il veicolo in meno di 30 giorni. Un lasso di tempo che sarebbe stato considerato veloce prima delle crisi e della pandemia, ma che oggi è diventato semplicemente eccezionale. Naturalmente, è soggetta a condizioni:

Forza maggiore

Qualsiasi richiesta di equipaggiamento, accessori, adattamenti o opzioni non presenti sul modello

Captur techno fast track

Problema/i tecnico/i che richiede il blocco del veicolo da parte del costruttore

Mancata accettazione della data di consegna prevista al momento dell’appuntamento per stabilire il luogo e la data del parto

Come per l’Arkana, se volete avere la vostra Captur ibrida in meno di 30 giorni, dovreste evitare di immergervi negli optional.

Questo è logico, in quanto Renault deve pianificare la produzione in modo meticoloso per consegnare le auto in tempi così stretti, con modelli molto specifici.

Ma cosa sono? Renault ha scelto la Captur nell’allestimento Techno, con dotazioni extra di serie: strumentazione digitale da 10 pollici, touchscreen da 9,3 pollici, caricabatterie a induzione, vernice bitonale e ruota di scorta.

Il programma prevede solo due motorizzazioni: il light hybrid da 140 CV (30.000 euro) e il full hybrid Captur E-Tech da 145 CV (32.900 euro). Tuttavia, come sempre accade per queste offerte, esse sono “soggette a disponibilità” e valide presso la rete Renault “aderente”. Inoltre, il programma Fast Track sulla Captur sarà disponibile solo per gli ordini effettuati tra il 5 e il 31 ottobre.