Renault lancia l’offerta “Fast Track” sull’Arkana Hybrid, in allestimento RS Line e con motore ibrido da 145 CV. Volete cambiare la vostra auto e non sapete a chi rivolgervi per un’auto che non sarà consegnata nel prossimo secolo? Alcuni produttori stanno cavalcando l’onda della scarsità con offerte particolarmente aggressive.

Questo è il caso di Renault, che rilancia il programma “Fast Track” sull’Arkana, già avviato sulla Captur lo scorso anno in Spagna. L’idea è semplice: ordinate il vostro veicolo e il produttore ve lo consegna entro 30 giorni al massimo.

Questa, ovviamente, è la teoria. Le offerte di leasing iper-attrattive su alcuni modelli esauriti il primo giorno sono già esistite in passato. Tuttavia, Renault sembra voler mantenere l’impegno, dato che le uniche controindicazioni a una consegna a 30 giorni sono in realtà lievi:

Forza maggiore Qualsiasi richiesta di equipaggiamento, accessori, adattamenti o opzioni non presenti sul modello Arkana R.S. linea E-Tech ibrida 145 fast track Problema/i tecnico/i che richiede il blocco del veicolo da parte del costruttore Mancata accettazione della data di consegna prevista al momento dell’appuntamento per stabilire il luogo e la data di consegna

Chiaramente, per beneficiare di tempi così brevi, non sarà necessario aggiungere opzioni non previste in questa finitura. Ma speriamo che il produttore non invochi troppo facilmente le menzioni 1 e 3 in caso di forte richiesta di questa offerta.

Una Renault Arkana Hybrid RS Line in 30 giorni

Prima di tutto, ricordiamo che l’Arkana non è prodotta in Spagna come la Captur ma… in Corea del Sud. Un tempo di consegna di 30 giorni significa che Renault deve avere grandi scorte del suo SUV coupé in Europa.

E per una consegna a 30 giorni, Renault ha dovuto mantenere la semplicità, imponendo l’elenco degli equipaggiamenti e le finiture. L’Arkana Fast Track è quindi una RS Line in versione ibrida E-Tech da 145 CV. La lista degli equipaggiamenti è molto completa con cruise control adattivo, colore nero metallizzato (o bianco, con tetto nero), caricabatterie a induzione, easy link con schermo touch screen da 9,3″, navigatore, replica smartphone, Bluetooth, sedili anteriori riscaldati ed elettrici, volante in pelle riscaldato, accesso e avviamento senza chiave, telecamera per la retromarcia, fari LED Pure Vision e la “riconferma E-Tech”, che probabilmente include il famoso upgrade del propulsore evidenziato nelle nostre colonne.

L’Arkana Fast Track Hybrid ha un prezzo di 38.630 euro ed è già disponibile presso Renault. Il SUV coupé è previsto per giugno.