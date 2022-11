Fare classifiche sulle auto è sempre un qualcosa di suggestivo ed interessante, lo è ancora di più quando l’oggetto di queste sono le auto da milioni di euro che fanno battere il cuore degli appassionati grazie a prestazioni record e cifre d’acquisto davvero elevate.

Lo scopo della classifica odierna è scoprire quali sono le 10 più costose, aggiornamento 2022.

Auto più costose storia: la classifica

10. Pagani Huayra BC

Al decimo posto troviamo la Pagani Huayra BC dedicata a Benny Caiola uno dei primissimi clienti di Horacio Pagani ai tempi della Zonda e che negli anni ha sempre apprezzato le opere d’arte del maestro argentino. La vettura è dotata di un V12 Biturbo da 800 cavalli.

Prezzo 3 milioni di euro.

9. Koenigsegg CCXR Trevita

Costruita in soli due esemplari dotata di un’unica carrozzeria in fibra di carbonio ricoperta di diamanti (Koenigsegg Proprietary Diamond Wave) il suo cuore è un V8 da 4.8 litri che sviluppa una potenza di 1018 cavalli.

Prezzo 4.5 milioni di euro.

8. Lamborghini Veneno Roadster

E’ la variante scoperta della Veneno, il suo motore è un V12 aspirato di 6.5 litri da 740 cavalli.

Costruita in 13 esemplari. I prezzi nel 2013 anno di uscita erano di 3 milioni per la coupé e 3.5 per la roadster. Attualmente un modello è stato visto in vendita ad un prezzo di 7.5 milioni.

7. Mercedes Maybach Exelero

La super coupé prodotta dal marchio tedesco che collabora con Mercedes è dotata di un motore V12 Bi-Turbo che eroga 690 cavalli. Prodotta in esemplare unico per il rapper Bryan Williams che la ha acquistata per 8.4 milioni di euro.

6. Bugatti Centodieci

La nuova Bugatti nel nome richiama la storica EB110 ma internamente si rifà alla Chiron. Il motore è il classico W16 da 1.600 cavalli. Ne sono state realizzate 10. Il prezzo senza optional 8 milioni che diventano 12.5 se la si vuole completa.

5. Bugatti Divo

La Divo condivide alcuni elementi con la Chiron come il motore W16 quadri-turbo da 1500 cavalli. Realizzata in 40 esemplari venduti per 4.5 milioni di euro. Oggi una in vendita ha raggiunto i 10 milioni di euro.

4. Bugatti Voiture Noire

Anche la Voiture Noire che richiama la mitica Type 57 Atlantic SC condivide gran parte delle sue forme e della tecnica motoristica con la Chiron. Anche la Noire ha il W16 quadri-turbo da 1500 cv. Questa edizione unica è stata acquistata per ben 11 milioni di euro.

3. Rolls-Royce Sweptail

Una Coupé realizzata su misura, in un unico esemplare, richiama i vecchi stilemi della casa alata ma anche il mondo degli yacht di lusso. Spinta da un V12 da 6,75 litri che eroga 460 cavalli. Realizzata in 4 anni è costata al fortunato acquirente 11.4 milioni di euro.

2. Pagani Zonda HP Barchetta

Al secondo posto un’altra Pagani stiamo parlando dell‘ultima Zonda con dedica nel nome al fondatore Horacio Pagani. Costruita in 3 esemplari con un prezzo che può variare dai 17 ai 20 milioni di euro.

1. Rolls-Royce Boat Tail

Leader di questa classifica un’altra Rolls che sin dal nome si rifà al mondo della nautica, come la sorella Sweptail al terzo posto, infatti il design condivide molto con quello presente sulle barche di lusso. Inizialmente pensata per essere una one-off ne sono state costruite 3. Prezzo 23 milioni di euro.

