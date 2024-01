GTA 5 è uno dei titoli di maggior successo in ambito videoludico, quinto capitolo della famosa saga Grand Theft Auto che ha tenuto incollati agli schermi milioni di giocatori nel corso degli ultimi 27 anni. In attesa del sesto capitolo in questo articolo vediamo quali sono le 10 migliori auto che è possibile utilizzare in game.

Le auto di GTA 5: le migliori 10 da usare

La decima in questa classifica è la Ocelot XA-21 liberamente ispirata alla Jaguar CX 75 quest’auto è acquistabile solamente online al prezzo di 2.375.000$ ma si sblocca solo dopo aver completato molte missioni oppure tramite microtransazioni grazie ai crediti che si possono comprare utilizzando soldi reali negli store delle varie console.

In nona posizione la Pegassi Infernus che è presente nella serie dal terzo capitolo, è basata sulla Lamborghini Diablo pur avendo un richiamo alla Zonda negli scarichi è un’auto iconica di questo videogioco.

Ottavo posto per la Emperor ETR1 un’auto da corsa che ha richiami alla nuova Supra, acquistabile online al prezzo di 1.995.000 dollari è dotata di un’ottima velocità di punta che la rende perfetta per le gare con gli amici.

In settima posizione la Entity XF auto presente sia offline che online, si ispira alla Koenigsegg CCX modello storico del marchio di hypercar di origine svedese.

Il marchio Grotti è famoso nel gioco per replicare le forme delle Ferrari ed infatti la Turismo R che troviamo al sesto posto rappresenta il perfetto mix tra una Ferrari la Ferrari e la McLaren P1 e si può trovare sia offline che online.

Ispirazione italiana per le migliori 5

In quinta posizione la Progen Itali GTB Custom che dal nome può sembrare un clone di un’auto italiana ma in realtà ha forme che si ispirano a varie McLaren del presente e del recente passato. Si può acquistare per 495.000 dollari in GTA Online.

Al quarto posto la Pegassi Zentorno torna il marchio che si ispira alle auto Lamborghini, infatti questo modello nello specifico è frutto di una combinazione tra Honda NSX e Lamborghini Veneno. E’ presente sia offline che online ed è davvero veloce!

Sul podio la Grotti X80 Proto che come suggerisce il nome è una hypercar prototipo che si ispira nelle forme alla Ferrari F80 Concept modello prodotto dalla casa di Maranello. Ha un costo nel gioco di 2.700.000$.

Al secondo posto la Vapid FMJ che è la vettura più veloce del gioco, l’ispirazione stilistica deriva dalla Ford GT e dall’Aston Martin Vulcan ed ha un costo di 1.750.000$ ma totalmente giustificato dalle prestazioni uniche di quest’auto.

In prima posizione la Dewbauchee Wagner che pur avendo un nome germanofono è basata sull’Aston Martin Valkyrie è tra le auto più competitive del gioco e si può comprare in GTA Online per 1.535.000$.