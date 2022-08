A quanto pare, le fabbriche che producono le vostre auto sono destinate a diventare più intelligenti. Henry Ford si sarebbe probabilmente irritato alla vista di questa fabbrica dove tutto è sparso, in disordine, senza una linea di produzione guida su cui innestare gli organi.

Il campione della produzione di massa, che ha reso popolare l’assemblaggio di massa a linea singola, probabilmente non capirebbe molto il concetto di produzione “modulare” proposto da Audi. Ma nemmeno Henry Ford vendeva automobili con centinaia di opzioni e migliaia di combinazioni possibili.

Un “lusso” che il mercato premium può permettersi, ma che costa molto e rende le fabbriche più complesse. E in tempi di crisi e di carenza di componenti, la flessibilità è la parola chiave.

È qui che entrano in gioco questi strani robot autonomi, in grado di consegnare pezzi su richiesta a determinate stazioni. E i vantaggi non mancano, se non per un grande svantaggio: per rendere efficiente la produzione modulare è necessaria una maggiore superficie. E quindi più terra. Ma secondo i dirigenti della fabbrica, il costo aggiuntivo causato da questo problema di spazio è ampiamente compensato dal guadagno di produzione.

Fabbriche di auto più intelligenti: Audi personalizzate?

La produzione su linea fissa impone ai team orari di lavoro regolari e una rigidità che non è più compatibile con le richieste dei clienti e con il volume dei cataloghi di opzioni. Per il momento, il principio della modularità non viene applicato all’intero stabilimento e serve come fase di prova prima di ulteriori modifiche negli anni a venire. L’idea è semplice: gli AGV (Automated guided vehicles) trasportano i componenti richiesti in determinate stazioni, solo dove questi sono necessari.

Si muovono liberamente grazie alla comunicazione 5G e a un sistema di controllo a telecamera, che consente di rilevare qualsiasi spostamento degli AGV.

Come funziona la produzione robotizzata

“Gli AGV portano i pannelli delle porte direttamente alla stazione in cui i componenti devono essere assemblati. Ad esempio, i pacchetti di illuminazione sono installati con cavi ed elementi di illuminazione su un’unica stazione. Pertanto, le operazioni che non dispongono di un kit di illuminazione bypassano questa stazione. In un’altra postazione, un addetto assembla il gruppo parasole disponibile come optional per le porte posteriori. A causa della velocità predefinita, questo compito dovrebbe essere suddiviso tra due o tre lavoratori sul nastro trasportatore, il che è inefficiente e può compromettere la qualità. Se i compiti si accumulano in una stazione, gli AGV portano il prodotto alla stazione successiva richiesta con il minor tempo di attesa”.

