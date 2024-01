Moto GP: come prenotare per vedere una gara

MotoGP, come prenotare per vedere una gara dal vivo del campionato più famoso al mondo.

La MotoGP è il massimo campionato motociclistico mondiale, in questa categoria corrono i piloti più forti del mondo a bordo di bolidi da oltre 300 km/h che complice l’aerodinamica del periodo che stiamo vivendo si mostrano davvero come dei prototipi, distanti dalle moto di serie. In questo articolo vediamo come prenotare per vedere una gara.

LEGGI ANCHE: Ferrari, la storia del logo

MotoGP, come prenotare per vedere una gara

Per poter vedere una gara di MotoGP dal vivo è sufficiente googlare la gara di riferimento con la voce motogp e biglietti. Il motore di ricerca reindirizzerà i link più importanti.

E’ fondamentale cliccare su quelli che permettono una transazione sicura così da non rischiare di perdere il proprio biglietto in caso di riprogrammazioni e per avere diritto al rimborso se la gara dovesse venire cancellata.

Altro consiglio è comprarli da agenzie che si occupano di eventi motoristici o anche da siti di vendita di biglietti di tipo generalista (es. ticketone) dato che in caso di difficoltà o problemi, avendo sedi sul territorio nazionale, permettono una facile risoluzione di quest’ultimi.

Il sito della MotoGP offre l’opportunità di acquistare i biglietti per i gran premi, si tratta di un canale sicuro da usare in alternativa a quelli già citati.

LEGGI ANCHE: Alfa Romeo Giulia Q2 – caratteristiche, interni e prezzo

Dove posizionarsi per godere dello spettacolo

I biglietti della MotoGP così come quelli di altri eventi motoristici hanno diverse fasce di prezzo a seconda dello sguardo che si vuole dare all’evento. Le tribune numerate permettono una buona visione della corsa, ideale in questo caso piazzarsi in una curva lenta così da vedere la moto in piega.

Altrimenti se le finanze lo permettono vi sono i biglietti per le terrazze sopra ai box che offrono anche la VIP Experience per vivere quasi dall’interno l’atmosfera di un weekend di gara del motomondiale.

Una cosa è certa, qualunque sia la scelta, assistere a uno spettacolo come il Motomondiale è un’esperienza che verrà ricordata per tutta la vita.