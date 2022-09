MotoGP, Gran Premio di Thailandia: quando e dove vedere la gara

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio di Thailandia 2022. Siamo al sedicesimo appuntamento del Motomondiale e anche stavolta si correrà in Asia. La gara inizierà il 2 ottobre 2022 sul Circuito Internazionale di Buriram, nei pressi dell’omonima città Buriram.

MotoGp, domenica 2 ottobre 2022 si correrà il Gran Premio di Thailandia: dove eravamo rimasti

Molta Italia, pochi italiani sul podio del Gran Premio del Giappone. Trionfa Jack Miller con la Ducati desmosedici GP22. Seguono Brad Binder a bordo della Ktm e sempre a bordo di una Ducati Jorge Martin conquista il terzo posto. Da segnalare il grande ritorno di Marc Marquez che dopo la mediocre prestazione ad Aragon, parte in pole position e termina quarto in Giappone.

Male Francesco “Pecco” Bagnaia che cade. Fabio Quartarato, campione in carica, non va meglio e conclude la gara in ottava posizione. Il mondiale è ancora molto aperto, solo 18 punti separano Quartaro da Bagnaia. In Thailandia sarà sfida all’ultimo sorpasso.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Thailandia accenderà i motori a partire da venerdì 30 settembre 2022 e terminerà domenica 2 ottobre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 30 settembre 2022



Ore 5.50: Prove libere 1

Ore 10.05: Prove libere 2

Sabato 1 ottobre 2022

Ore 5.50: Prove libere 3

Ore 9.25: Prove libere 4

Ore 10.05: Qualifiche

Domenica 2 ottobre 2022

Ore 5.40: Warm Up

Ore 10.00: Gara

Dove vedere il Gran Premio di Thailandia

Il sedicesimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201).

In streaming, invece, il Gran Premio di Thailandia si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.