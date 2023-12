Nuova Pagani Huayra Imola: il vento argentino pronto a sfrecciare in riva al Santerno

Nuova Pagani Huayra Imola, una roadster con prestazioni da capogiro perfetta sia per la pista che per la strada.

Pagani Huayra è stato ed è un modello di Supercar che ha significato molto per il suo fondatore Horacio Pagani e per tutti gli uomini e le donne che lavorano nella casa modenese che produce dei veri e propri sogni a quattro ruote. Il sogno è destinato a continuare con una versione super limitata dedicata alla città ed al circuito di Imola.

Nuova Pagani Huayra Imola: dimensioni e motore

Le dimensioni della Pagani Huayra Imola non discostano da quelle delle altre sorelle anche perché gli interventi fatti in termini di carrozzeria e aerodinamica su questa versione speciale non hanno modificato gli ingombri. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 85

: 4 metri e 85 Larghezza : 2 metri e 04

: 2 metri e 04 Altezza: 1 metro e 27

La Huayra su strada è imponente con una larghezza che supera i due metri, abbinata ad un’altezza davvero bassa come si compete ad una Supercar. Di pari passo con la larghezza vi è la lunghezza che si avvicina ai 5 metri, un aspetto che bisogna considerare soprattutto tenendo conto del motore che scalpita dietro la testa del guidatore.

I tecnici Pagani per la Huayra Imola si sono ispirati alla Huayra R ed alla BC coniugando il meglio delle due vetture considerando in particolar modo la guidabilità su strada.

Il motore quindi della Huayra Imola resta il V12 con accoppiati due turbo compressori, architettura tipo della Huayra, a parte la R che adotta il V12 aspirato, con una potenza di 850 cavalli a 5.600 giri/minuto ed una coppia massima di 1.100 Nm da 3.600 giri sino a 5.600.

La velocità che questo motore è in grado di sviluppare è auto-limitata a 350 km/h prestazioni da vera auto da corsa.

Il prezzo

Il prezzo di questa Pagani è come immaginabile davvero elevato, le creature che l’atelier di Horacio produce sono delle vere opere d’arte e l’arte si sa si paga ad un prezzo alto.

Solo 8 esemplari per un prezzo di 5 milioni di euro.