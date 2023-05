Se l’ultima versione della Renault Espace ha attirato la vostra attenzione, sappiate che il veicolo è già ordinabile. Ci si aspetta molto da questa vettura, sia in termini di estetica che di equipaggiamento.

Nuova Renault Espace: come si presenta il modello base

Rispetto alle versioni iconica ed Esprit Alpine, l’Espace techno presenta una lama “F1” in tinta con la carrozzeria e barre della griglia trasparenti. I cerchi, ben disegnati, sono da 19 pollici rispetto ai 20 pollici delle versioni superiori. Le barre sul tetto sono in alluminio satinato e le cornici dei finestrini non sono più nere laccate ma più tradizionalmente cromate.

Nella parte posteriore, l’attenzione si concentra sui dettagli. I più attenti avranno notato che l’effetto moiré dei fari non si estende al logo. Gli indicatori di direzione sono sempre a LED, ma non hanno la funzione di scorrimento. Prima di salire a bordo, noterete che il colore di base è il rosso fuoco.

Gli interni sono ancora di buon livello

A bordo, l’Espace techno non ha nulla da invidiare alle altre finiture. È presente un quadro strumenti digitale con schermo touch screen da 12,3 pollici. Sono inclusi anche l’illuminazione ambientale e la telecamera di retromarcia. Non sorprende che i rivestimenti siano in similpelle e tessuto, così come i rivestimenti delle portiere e del cruscotto e il portellone posteriore motorizzato.

Disponibile di serie a 7 posti, l’Espace può essere dotata di un pacchetto a 5 posti, che libera un enorme bagagliaio, ovviamente gratuito. Tuttavia, i fari Matrix LED non sono disponibili, nemmeno come optional, mentre i sedili sono ancora regolabili manualmente.

Anche le quattro ruote sterzanti e il cruise control adattivo non sono disponibili. Detto questo, il cruise control è ben fornito. Dal punto di vista meccanico, tutte le varianti sono dotate dello stesso motore, un ibrido non ricaricabile da 1,2 litri con 200 CV e cambio automatico.

