Opel offrirà il Crosscamp Flex, basato sulla Zafira-e Life. Il furgone è stato uno dei protagonisti dell’estate. E la tendenza non è destinata a scomparire, visto che il numero di modelli è in aumento. La prossima tendenza nella tendenza? Il furgone elettrico, ancora più ecologico.

Opel ha appena annunciato che nel 2023 lancerà una versione a emissioni zero del Crosscamp, il furgone basato sulla Zafira-e Life. Un prototipo è attualmente esposto al Cavaran Salon di Düsseldorf.

Opel lancerà il furgone elettrico Zafira-e Life Crosscamp

Come il modello per autovetture, ha una batteria da 75 kWh. L’autonomia WLTP è quindi di 322 km. Qualcuno potrebbe pensare che questo sia giusto per un camper, ma con questo tipo di veicolo l’idea è di fare pause regolari, giusto? Per questo sono ideali per una ricarica.

In corrente continua, la potenza massima di carica è di 100 kW. L’80% della batteria si ricarica in 48 minuti. E per preservare l’autonomia, è prevista una batteria ausiliaria da 95 Ah, per fornire elettricità alle luci o al refrigeratore.

Poiché la batteria per l’azionamento del veicolo è alloggiata nel pavimento, la disposizione degli interni non è ostacolata. Il sedile posteriore si trasforma in un letto per due persone. Altre due persone possono dormire sul tetto del veicolo, ovviamente al riparo.

I due sedili anteriori possono essere ruotati di 180° per facilitare l’utilizzo. Il veicolo dispone di una mini-cucina con un piccolo lavello e un fornello a gas. Vi è anche uno spazio di stoccaggio e un serbatoio per le acque reflue.

Oltre al Crosscamp Flex elettrico, Opel ha già annunciato l’arrivo di un piccolo furgone elettrico, probabilmente derivato dal Combo.

Opel lavorerà sull’Astra elettrica sportiva: tutti i dettagli

Come per il resto della gamma, Opel vorrebbe mantenere lo stile dell’Astra suggestivo piuttosto che aggressivo.

“C’è una linea sottile tra l’essere percepiti come sportivi e dinamici, il che è positivo, e l’essere visti come un marchio rude e aggressivo, il che non è auspicabile”, ha dichiarato il designer. E ha sottolineato la complessità di combinare l’efficienza dei consumi attraverso l’aerodinamica, il volume degli interni e la sportività in un veicolo di questo tipo. Se ci sarà un’auto sportiva elettrica Opel Astra, potrebbe avere il suffisso GSe, prendendo spunto sia dalla termica GSi sia dalla concept Manta GSe EletroMOD.

L’ultima volta che Opel ha potenziato l’Astra è stato con la versione OPC della generazione J da 280 CV all’inizio del 2010.