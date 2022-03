Penske EV-5: caratteristiche e scheda tecnica

Penske è uno dei team di maggior successo nel mondo del Motorsport. Celebre innanzitutto per le sue monoposto Indycar, da qualche anno la scuderia americana partecipa al campionato mondiale di Formula E. In questo articolo analizzeremo la vettura che scende in pista quest’anno, la EV-5 che è stata affidata a Sergio Sette-Camara e Antonio Giovinazzi.

Penske EV-5: le caratteristiche

La monoposto con cui lo storico team statunitense partecipa al campionato rispetta il regolamento 2022. Iniziamo a parlare della vettura partendo dalle sue misure che riepiloghiamo qui sotto:

Lunghezza : 5 metri e 16

: 5 metri e 16 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : 1 metro e 05

: 1 metro e 05 Passo: 3 metri e 10

Anche su quest’auto come sulle altre la lunghezza è il dato di maggior rilievo. Misura importante per via del motore che è posto sul retrotreno della vettura.

Il passo è anche questo notevole la distanza tra i due assi è ben evidente ed è anch’essa frutto delle scelte imposte dal regolamento tecnico.

Ricordiamo inoltre che le monoposto 2022 sono dotate di gomme Michelin, fornitore unico del campionato, da 18 pollici.

Penske EV-5: scheda tecnica

La Penske EV5 è dotata di una batteria da 52 kWh mentre il motore elettrico, costruito dalla casa stessa, ha una potenza di 250 kWh come da regolamento.

Una potenza che se convertita in cavalli è di 338. Un valore non esaltante in una monoposto ma si sa che l’elettrico non necessita di grandi numeri per offrire il massimo in termini di pilotaggio.

Lo scatto da 0 a 100 viene coperto in soli 2,8 secondi e non si hanno informazioni relative alla velocità massima. Crediamo sia di poco superiore ai 200 km/h, per via dei circuiti prevalentemente cittadini su cui le monoposto corrono.

Di conseguenza non prevale nel setup la velocità massima ma si preferisce avere una maggiore velocità media per le curve che raccordano i rettilinei.