Si può annullare una proposta di acquisto auto?

Prima di firmare sulla linea tratteggiata per quella nuova auto scintillante, è meglio essere sicuri dell’acquisto perché, una volta usciti dal concessionario, non sarà possibile annullare il contratto e restituire l’auto. Purtroppo, alcuni pensano erroneamente che gli acquirenti abbiano a disposizione un periodo di tempo di “riflessione” per cambiare idea sull’acquisto. Sebbene questo sia vero per alcuni tipi di acquisti, non si applica alle auto nuove.

Quando il contratto può essere annullato

Una delle poche circostanze che possono portare all’annullamento di un contratto di acquisto di un’auto nuova è il caso in cui il concessionario abbia accettato una vendita condizionata, nota anche come “vendita yo-yo”. In questo caso, il cliente firma un contratto con cui accetta di acquistare l’auto e il concessionario gliela lascia prendere prima di aver ricevuto l’approvazione finale da parte di un finanziatore terzo a cui sta cercando di vendere il prestito.

Se il finanziamento viene negato, il concessionario annullerà il contratto. Dovete restituire il veicolo, nelle sue condizioni originali, entro 24 ore e il concessionario deve restituirvi la permuta e l’acconto versato, senza detrazioni per l’uso o il chilometraggio, altrimenti rischiate il pignoramento. Il diritto di recesso si applica solo al concessionario, non è possibile recedere per alcun motivo.

La protezione contro il rimorso dell’acquirente non si applica alle auto nuove

A differenza di altri prodotti, le auto perdono molto valore non appena escono dal concessionario. Se i concessionari di auto permettessero anche solo un breve periodo di “riflessione”, sarebbero costretti a vendere auto nuove in perdita. Questo è uno dei motivi per cui la regola dei giorni di riflessione non si applica agli acquisti di auto nuove.

