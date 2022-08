Le auto più grandi e pesanti al mondo devono spesso scendere a compromessi specifici. Vi piace godere di silenziosità a bordo, maneggevolezza rigorosa, frenata sicura, sicurezza passiva di alto livello e sedili riscaldati. Ma tutto ciò avviene al prezzo di un peso inaccettabile per alcuni modelli di auto che hanno visto l’ago della bilancia girare tutto intorno al quadrante.

E anche se un tempo si parlava di una sanzione più restrittiva legata al peso, alla fine questa riguarda solo i veicoli che pesano più di 1800 kg. L’onore è sicuro per le categorie intermedie preferite dagli italiani, ma resta il fatto che alcune icone hanno esagerato con le leccornie tecnologiche e la buona cucina, cospargendole di insonorizzazione, grandi cerchioni e plastica espansa.

Quali sono le auto più grandi e pesanti al mondo?

Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi basati sui modelli di accesso. Negli ultimi quarant’anni quasi tutto il parco auto è aumentato di peso e di centimetri. La Mini Cooper è senza dubbio in cima alla lista, con un aumento del 63% del peso e del 33% della larghezza tra il 1950 e la versione 2018.

Mini Cooper (1950 vs 2018)

+ 33% di aumento della larghezza

+5% in altezza

+ 64% di aumento di peso

Range Rover (2013 vs 1981)

+ 23% di aumento della larghezza

+ 3 % in altezza

+ 36% in peso

Ford Fiesta (1980 vs 2017)

+ 23% di aumento della larghezza

+ 11% di aumento in altezza

+ 44% in peso

Ford Mustang (1964 vs 2015)

+10% in larghezza

+ 7 % in altezza

+ 48% in peso

BMW Serie 3 (1983 vs 2019)

+ 27% di aumento della larghezza

+ 1 % in altezza

+ 42% di aumento di peso

Più peso, ma non più consumo di carburante

Nonostante i massicci aumenti di peso e di centimetri di larghezza, le auto moderne non consumano più carburante dei loro predecessori. Infatti, la maggior parte di essi consuma meno carburante dei loro predecessori a parità di prestazioni. Questo grazie ai numerosi sforzi compiuti in tutti i settori: aerodinamica, pneumatici, lubrificazione, iniezione, riduzione degli attriti interni, efficienza della trasmissione. Tuttavia, non si può fare a meno di pensare che tutti questi sforzi sarebbero stati ancora più sublimi se le nostre care auto non fossero state così pesanti.

Perché ciò avvenga, dovremmo accettare di fare delle concessioni sulle tecnologie di bordo, sul livello di comfort e di insonorizzazione o anche sugli ausili alla guida, il cui ruolo è oggi un po’ troppo sopravvalutato dalle organizzazioni di crash test, come abbiamo notato con i recenti risultati.

Le auto più grandi al mondo: un problema fastidioso

Un altro problema, ancora più fastidioso, è che le auto moderne sono diventate troppo grandi. In molte città e parcheggi, l’attuale auto familiare non è più adatta. Per questo motivo, alcuni gestori di parcheggi sotterranei hanno deciso di creare piani appositamente riservati ai veicoli “XXL”. Questo è il caso della Svizzera, in particolare, da anni. Al parcheggio del Monte Bianco di Ginevra, nel 2018 è stato inaugurato un piano specifico con 250 posti per i veicoli di grandi dimensioni… ma non solo!

“È una scommessa vincente! La nostra offerta corrisponde chiaramente a un’aspettativa e l’utilizzo di spazi XXL è in linea con le nostre ambizioni. E non solo per i veicoli di grandi dimensioni… Infatti, il nostro profilo utente è molto eclettico; si va dalla madre di famiglia che cerca spazio per aprire le porte in modo ampio e sicuro ai propri figli, agli anziani con mobilità più precaria, fino al proprietario di un’auto sportiva o da collezione che desidera proteggere al meglio la propria proprietà”, ha spiegato Thierry d’Autheville, direttore dell’operatore. L’accesso a quest’area specifica comporta ovviamente un costo aggiuntivo di circa il 25%.