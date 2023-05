Renault Captur Plug-in Hybrid: caratteristiche, design, motori

L’ibrido plug-in ha una vita difficile. Ideale per chi ha facile accesso a una presa di corrente per la ricarica e guida per meno di 50 km al giorno, diventa un vincolo se la batteria non può essere riempita ogni giorno. Senza una “batteria”, le auto ricaricabili sopportano tutto il peso della loro batteria e consumano eccessivamente carburante senza i benefici dell’elettricità. Tutto questo a fronte di un prezzo di acquisto molto più alto rispetto a un ibrido non ricaricabile.

Per molti costruttori si pone quindi il problema di mantenere questa tecnologia su modelli a minor valore aggiunto. Renault è uno di questi e la sua Captur ha appena rinunciato silenziosamente al suo motore ibrido plug-in. Ma a differenza della Mégane E-Tech Plug-in, anch’essa in pausa ma per la quale la Losange sta valutando un ritorno, nei prossimi anni non sarà più possibile collegare la Captur.

Scopriamo la Renault Captur Plug-in Hybrid.

Renault Captur Plug-in Hybrid

Venduta a circa 7.000 euro in più rispetto alla Captur ibrida (145 CV), già molto sobria nell’uso urbano, la plug-in da 160 CV ha faticato a trovare clienti. Nel 2022, delle 45.000 Captur consegnate in Francia a privati e aziende, solo 2.500 erano ibride ricaricabili, contro 30.000 ibride e le altre 12.000 alimentate a benzina o GPL.

Queste cifre hanno condannato la variante ricaricabile del piccolo SUV Renault, che ha brillato per la sua buona autonomia elettrica ma anche per un misurato appetito una volta che la batteria ha raggiunto la soglia minima di carica.

Per gli appassionati di questa tecnologia, che è più facile da sfruttare sui SUV compatti che sui modelli piccoli, sono ancora disponibili in rete una quarantina di nuove Captur Plug-in. La presenza della finitura Initiale Paris, scomparsa da tempo dal catalogo, la dice lunga sulla difficoltà di vendita. Infine, si dovrebbe prendere in considerazione un acquisto di seconda mano, poiché l’elevato sconto per le ibride plug-in le rende simili a semplici ibride. Se si ha accesso alla ricarica, si possono fare buoni affari!

