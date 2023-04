È solo un restyling, ma tutto ciò che riguarda la Renault Clio è di particolare importanza. Se nel 2022 la city car della Losanga ha dovuto cedere il secondo posto nella classifica di vendita francese a una sempre più popolare Dacia Sandero, è stata una questione di poche centinaia di esemplari e la Renault Clio rimane, comunque vada, una delle auto preferite da oltre trent’anni.

Lanciata nel 2019, la quinta generazione ha atteso il suo restyling. È arrivato ed è ben visibile! Accusata, al momento della sua presentazione, di essere fisicamente troppo vicina alla Renault Clio 4, la “5” mette le cose in chiaro nel 2023 ed è chiaramente diversa dal modello precedente. In particolare grazie a un frontale ben ridisegnato.

Renault Clio restyling: ecco la vera Clio 5!

Una nuova Renault Clio più aggressiva

Come un’eco dei suoi anni in Peugeot, Gilles Vidal, il nuovo direttore dello stile Renault, non ha esitato a convalidare le nuove trovate di questa Renault Clio restyling. In particolare, le luci diurne a LED verticali nel paraurti e il rimpicciolimento dei fari anteriori. La griglia a spillo e il nuovo logo completano il lifting e conferiscono alla city car francese un aspetto ancora più aggressivo.

Tutti questi codici si ritroveranno sui prossimi modelli del produttore, compresa la nuova Scenic che arriverà nel corso dell’anno. Nella parte posteriore è presente il nuovo logo, ma i fari non sono stati ridisegnati. Solo l’interno dei blocchi ha cambiato colore e firma luminosa.

Tutte queste novità sono ovviamente evidenziate dalla finitura Esprit Alpine, che è stata aggiunta al catalogo semplificato. Oltre a questo orientamento sportivo, sono previste una variante entry-level “evolution” e un’altra “techno”. Queste ultime non saranno molto diverse da quella che state osservando, in quanto i nuovi fari sono disponibili fin dal livello base. Solo la lama al centro del paraurti è colorata nello stesso colore della carrozzeria, il che toglie un po’ di sportività alle versioni più standard.

Lo stesso principio vale per gli interni, che rimangono invariati e altrettanto seri nella loro costruzione, ma sono decorati in modo diverso a seconda del livello di allestimento e utilizzano materiali più ecologici in alcune aree. Nella gamma entry-level, la strumentazione di bordo è limitata a 7 pollici, così come il sistema multimediale, mentre queste due interfacce passano a 10 e 9,3 pollici nei livelli di allestimento più elevati.

Catalogo motori semplificato

Anche il catalogo dei motori è stato notevolmente ridotto. Dopo mesi di cambiamenti di ogni tipo nella gamma, ora ci sono solo 5 blocchi. Per quanto riguarda i benzina, è scomparso definitivamente il 4 cilindri 1.3 turbo ed è rimasto solo il 3 cilindri da 65, 90 o 100 CV compatibile con il GPL. Il diesel da 100 CV rimane per l’uso professionale, mentre Renault punta ancora di più sull’ibrido non ricaricabile da 145 CV, anch’esso invariato.

