La Renault Espace è attualmente in fase di preparazione finale. Scopriamo alcune curiosità in merito.

La Renault Espace 2023 è attualmente in fase di preparazione finale. Le auto francesi sono più discrete delle loro controparti tedesche. Mentre in Germania i prototipi possono essere sorpresi dai fotografi spia molto presto – a volte due anni prima della presentazione – i costruttori francesi sono molto più discreti.

Tanto che per il rilascio di una carrozzeria zebrata è più probabile che ci vogliano settimane. È il caso della futura Espace, che i cacciatori di immagini hanno appena scovato. Non si tratta certo della sua prima uscita, ma potrebbe essere l’ultima, visto che il suo reveal ufficiale è previsto per oggi 28 marzo.

Nel frattempo, la nuova wagon Losange sta affrontando il collaudo finale nel freddo del Nord Europa. L’uscita della nuova vettura è l’occasione per confermare le caratteristiche principali di questa sesta generazione di auto, che si muove decisamente nel mondo dei SUV.

Renault Espace 2023: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Dalla punta del cofano alle portiere anteriori, questa nuova Espace è in tutto e per tutto simile alla Austral. Gli stessi fari, la stessa griglia, la stessa angolazione del parabrezza, tutto è presente. D’altra parte, la vista laterale conferma che l’aumento di dimensioni tra le due carrozzerie è significativo.

21 cm per l’esattezza, per una lunghezza totale di 4,72 m, come indicato nel manuale d’uso dell’Austral qualche settimana fa… Ovviamente, questa crisi di crescita non si è tradotta solo in un allungamento del passo. Mentre la distanza tra i due assi è ora di 2,74 m (+7 cm rispetto all’Austral), anche lo sbalzo posteriore è stato notevolmente allungato (+14 cm). Questo ha il duplice obiettivo di offrire più spazio per il bagagliaio e soprattutto per gli occupanti della terza fila di sedili.

A differenza della sua diretta concorrente, la Peugeot 5008 (4,64 m), l’Espace 2023 non offrirà automaticamente sette posti. È stata annunciata anche una versione a cinque posti con un bagagliaio di notevole volume.

Interni

Le immagini scattate dai fotografi sono anche l’occasione per ricordare che l’Espace avrà gli stessi interni dell’Austral, con una plancia formata dal doppio pannello digitale da 12 pollici ciascuno. Questo garantirà la modernità che mancava alla quinta generazione, nonostante la sua silhouette da crossover piuttosto inaspettata.

D’altra parte, questa transizione verso il SUV non dovrebbe giovare agli aspetti pratici poiché, oltre all’abbandono dei sedili singoli della seconda fila, i vani portaoggetti rimarranno meno numerosi rispetto a quelli presenti a bordo dell’Espace “4”, che probabilmente rimarrà la migliore generazione dell’emblematica monovolume di Losange.

