Con una storia che risale al 1984, la Renault Espace è tornata. Ma le cose sono cambiate per l'auto, che non si vergogna più di rispondere ai codici moderni.

La Renault Espace e-Tech presenta delle caratteristiche molto interessanti. Le monovolume hanno scritto intere pagine nei libri di storia dell’automobilismo. Veicoli giocosi che hanno sedotto milioni di famiglie. Ma nonostante la loro imbattibile praticità, questi veicoli, ereditati da quanto si faceva all’epoca negli Stati Uniti, sono stati spinti nel dimenticatoio dai SUV: pensati per essere meno smielati con tutte le loro trovate alla moda (anche se la Toyota Previa ci manca ancora), i veicoli “a sponde alte” sono riusciti a prendere il posto delle monovolume.

La Renault Espace, la più emblematica delle monovolume, non fa eccezione. Sebbene sia riuscita a mantenere il suo aspetto fino al 2014, la quinta generazione ha il suo fondo tra due sedili. Metà monovolume e metà SUV, ha preferito il titolo di crossover. E la nuova sesta generazione è ancora meno preoccupata della sua identità, anche se ciò significa scioccare i puristi: Espace è ora il nome dato alla versione estesa della Renault Austral, il SUV compatto della marca.

Renault Espace e-Tech: una proposta sobria tra i SUV ibridi a 7 posti

Con una lunghezza di 4,72 m, si trova a pochi centimetri dalla Nissan X-Trail, dalla Skoda Kodiaq e dalla Volkswagen Tiguan Allspace.

Lasciamo subito l’analogia tra questa nuova opera e i suoi predecessori. Possono avere lo stesso nome, ma non la stessa passione. La posizione di guida è quella di un SUV, in questo caso l’Austral particolarmente ben progettato. Il cruscotto digitale OpenR Link, ereditato dalla Megane e-Tech, è un successo in termini di presentazione, ergonomia e tecnologia.

Le differenze cominciano ad apparire nella seconda fila, dove i passeggeri possono godere di 1,11 m2 di vetro panoramico sopra la testa (tetto non apribile) e di un generoso spazio per le ginocchia nella configurazione più arretrata. Tutto ciò aumenta la sensazione di spazio all’interno. D’altra parte, se il sedile a panca scorrevole di 22 cm in due sezioni è molto attraente sulla Austral, sembra essere solo il minimo indispensabile a bordo dell’Espace, che non offre un tavolo per il sedile del passeggero o sedili indipendenti in seconda fila. In breve, è tutta una questione di sensazioni, e i volumi degni di una monovolume appartengono al passato.

Più efficiente nei consumi e conveniente rispetto ai suoi rivali

I numerosi aggiornamenti alimentati esclusivamente dal motore elettrico consentono di ridurre drasticamente i consumi di carburante. Sul banco di prova WLTP, il SUV dichiara tra 4,6 e 4,9 litri/100 km, appena più della Austral da cui deriva con lo stesso livello di allestimento (+0,1 litri/100 km). Anche la Toyota Highlander è in testa alla classifica, ma vanno sottolineate le sue dimensioni e il suo peso maggiori.

Nonostante il nome evocativo nel nostro Paese, la nuova Renault Espace non è una monovolume e non dovrebbe essere paragonata ad esse. In ogni caso, soffrirebbe del confronto a causa dei suoi aspetti pratici più limitati: spazio medio per il bagagliaio, sedili posteriori di riserva, modularità di base, ecc. È più insolito quando si tratta di motorizzazioni, essendo uno dei pochi a offrire solo un motore ibrido.

Sebbene il consumo di carburante sia molto discreto per il segmento, la gestione del motore non consente di godere appieno dell’auto. La scorrevolezza della guida sarà apprezzata soprattutto dai taxi e dai VTC che utilizzeranno questo SUV in città, ma meno dalle famiglie che vorranno rivivere le avventure vissute a bordo delle monovolume del marchio.

