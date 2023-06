Il nuovo Renault Rafale non sarà in vendita prima della fine del 2024. Ma avete già la possibilità di vederlo dal vivo, alla fine del mese.

Visto che Renault ha scelto di chiamare la sua nuova ammiraglia “Rafale“, quale occasione migliore del 54° Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, in programma dal 19 al 25 giugno, per una prima mondiale? È a Le Bourget, alla vigilia dell’evento, che vedrà la luce il nuovo SUV top di gamma di Losange.

Un’anteprima mondiale che ancorerà immediatamente questa novità al mondo reale, visto che un esemplare sarà presente, con bielle e pistoni, sull’asfalto a nord di Parigi.

Al di là dello sfarzo e del glamour, questo evento è di grande interesse. Dopo le giornate “private”, il Paris Air Show apre le sue porte al grande pubblico dal 23 al 25. Durante il fine settimana, i visitatori avranno la possibilità di vedere da vicino il nuovo SUV coupé di Losange.

Renault Rafale: caratteristiche, informazioni, presentazione

Ammettiamolo, questo primo incontro vale la pena di essere distratto, perché il Rafale non sarà sul mercato fino alla seconda metà del 2024, quindi non ci saranno molte occasioni per vederlo. E, a differenza del duo Austral/Espace, questo nuovo SUV non avrà nulla in comune con loro.

Sebbene la sua forma non sia radicalmente diversa dai modelli più recenti, come la Mégane E-Tech e l’Austral, le sue curve, la firma luminosa, il posteriore arretrato in stile Arkana e l’aspetto generale saranno un passo avanti. La Rafale, come suggerisce il nome, è destinata a incarnare il nuovo modello top di gamma di Renault. Sarà infatti il primo ad essere equipaggiato con il nuovo motore ibrido ricaricabile da 280 CV, mentre il suo equipaggiamento sarà molto più sofisticato di quello degli attuali modelli della gamma.

Una deviazione a Le Bourget è quindi d’obbligo per i curiosi, che potranno anche godere di uno spettacolo senza precedenti una volta terminato il tour del Rafale.

