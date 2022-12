Renault Scenic 2023: il prezzo del restyling

Questa è la Renault Scenic Vision, un SUV ibrido idrogeno-elettrico ad alta tecnologia che mostra come potrebbero essere le future auto Renault a zero emissioni.

Qual è il prezzo della Renault Scenic 2023? L’attuale Renault Scenic è un veicolo per il trasporto di persone, ma questa nuova concept Scenic assomiglia molto di più a un SUV moderno grazie al cofano lungo, al parabrezza più verticale e al tetto piatto.

Ecco una breve panoramica delle caratteristiche.

Renault Scenic 2023 e il prezzo del restyling

Superando la silhouette piuttosto convenzionale, si notano molti dettagli futuristici. I copricerchi, ad esempio, sembrano abbastanza affilati da far cadere le briciole sugli ignari marciapiedi, mentre i motivi strutturati sui passaruota sono una novità assoluta. Lo stemma Renault sul retro è realizzato in plastica traslucida e può illuminarsi in vari colori, tra cui il rosso che funge da luce centrale dei freni.

Se pensavate che l’interno della nuova Scenic concept fosse un po’ fuori dagli schemi, aspettate di dare un’occhiata all’abitacolo… Non c’è un enorme touchscreen centrale come in alcuni veicoli elettrici moderni. Al contrario, c’è un display digitale a tutta larghezza sotto il parabrezza e quattro piastrelle mobili accanto al volante.

La Renault Scenic Vision è solo una concept car, il che significa che non entrerà in produzione, ma mostra come potrebbero essere i futuri veicoli elettrici Renault.

Il nome “Scenic” rende molto probabile che questa concept ispirerà la prossima generazione del pratico veicolo per trasporto persone di Renault.

L’attuale Scenic è in circolazione dal 2016 e dovrebbe essere sostituita nei prossimi anni. Forse bisognerà aspettare fino al 2023 o 2024 prima che una vettura di serie ispirata a questo concept arrivi sulle strade.