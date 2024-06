Renault Rafale: prezzo, dimensioni, uscita, interni, motore, scheda tecnica

Renault Rafale, vediamo i dati di maggior interesse come il prezzo e gli allestimenti del suv francese, ora approdato in Italia.

Renault ha da qualche mese fatto debuttare un nuovo suv con cui andare ad ampliare la gamma di questi veicoli che hanno riscosso e stanno riscuotendo un enorme successo tra i clienti per lo spazio di carico e la visibilità che offrono una volta in marcia. Il nome di quest’auto è Rafale ed in questo articolo andiamo a scoprirne i segreti.

Renault Rafale: dimensioni, interni, motore, scheda tecnica

Renault Rafale essendo un veicolo imponente deve prima essere valutato secondo quelle che sono le sue dimensioni in quanto sulla base di questi dati si può già capire se quest’auto può risultare adatta all’acquisto o meno. Di seguito i dati ufficiali di Renault:

Lunghezza : 4 metri e 71

Larghezza : 1 metro e 86

Altezza : 1 metro e 61

Passo: 2 metri e 71

E’ un’auto che appartiene al segmento D di conseguenza si fa notare una volta su strada. A colpire è di sicuro la lunghezza ed anche il passo, con una distanza tra i due assi molto pronunciata, ma legata anche al tipo di carrozzeria adottata, con un tetto spiovente tipico dei suv-coupé.

Gli interni di Rafale sono molto tecnologici con un display da 9,3 pollici per la strumentazione, dove fa bella mostra di sé anche l’head-up, e di 12,3 per il sistema di infotainment il cui software è Open Link R che vede la presenza di serie di Google.

I sedili sono di impronta sportiva e realizzati con materiali riciclati al 61% e cambiano le loro effigi a seconda della versione che si è scelto di acquistare.

I motori con cui è equipaggiata quest’auto sono due, al debutto vi è un motore E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli complessivi, 130 dal motore termico e 70 offerti da 2 motori elettrici.

La seconda versione che arriverà in futuro è più sportiva, la potenza sale infatti a 300 cavalli e la trazione sarà 4×4 a differenza della sola anteriore per quella da 200.

Uscita e prezzo

La Rafale è già uscita nel corso dei primi mesi del 2024 e di seguito infatti riepiloghiamo gli allestimenti disponibili in Italia con il listino aggiornato a maggio 2024.

Gli allestimenti disponibili sono al momento solo 2 ed entrambi adottano il motore da 200 cavalli.

L’allestimento Techno ha un costo di 43.700 euro e quello più sportivo Espirit Alpine ha un prezzo di 48.200 euro.