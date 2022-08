Salon des Véhicules de Loisirs 2022: date, prezzi e programma completo

La 56ª edizione del Salon des Véhicules de Loisirs 2022 sembra promettente, poiché il mercato ha conosciuto un nuovo boom dopo la crisi di Covid. Da allora, sempre più persone optano per questi mezzi di trasporto, a metà strada tra la casa e l’auto.

Uno spirito di evasione che si impadronirà presto del Parc des Expositions du Bourget, presto investito da decine di marchi specializzati in occasione del “VDL”. Un evento da non perdere per gli appassionati, ma anche per chi è interessato a un camper, a un furgone o a qualsiasi altro prodotto dedicato alla pratica.

Informazioni pratiche sul Salon des Véhicules de Loisirs 2022

Se optate per il sistema di biglietteria online, avrete diritto a un forte sconto, poiché il prezzo del biglietto è ridotto da 13 a 5 euro.

Approfittatene sul sito ufficiale dell’evento. Il parcheggio per le auto costa 10 euro (giorno). Se volete venire a dormire in loco con il vostro camper, vi verranno addebitati 6 € a notte. Infine, le tariffe di parcheggio per la rivendita di un camper sono le seguenti: 50 € al giorno, 150 € per 2 fine settimana e 200 € per l’intero salone. Infine, i cani sono ammessi alla mostra.

Da sabato 24 settembre al 2 ottobre 2022, dalle 8.00 alle 19.00

Parco delle esposizioni 93350 Le Bourget

Prezzo intero: 13 euro

Tariffa ridotta: 7 euro per i bambini dai 10 ai 14 anni, gli studenti (dietro presentazione della tessera), i possessori di un biglietto “ingresso ridotto” debitamente compilato.

Ingresso gratuito: per i bambini di età inferiore ai 10 anni, per le persone disabili (su presentazione del tesserino), per i possessori di un biglietto d’invito debitamente compilato.

Tariffa preferenziale per l’acquisto di biglietti online: 7 euro per tutti

Tariffa speciale per l’acquisto di biglietti online: 5 euro per tutti

