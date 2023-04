Salone di Shangai 2023: tutte le novità annunciate

Il Salone di Shangai 2023 ha mostrato una serie di auto che arriveranno sulle nostre strade. Ecco un breve riepilogo di tutto ciò che è stato annunciato.

Salone di Shangai 2023: tutte le auto

BYD Seagull

BYD amplierà presto la sua offerta con le ambiziose Dolphin e Seal. E a Shanghai scopriremo la Seagull, una piccola vettura di 3,78 metri di lunghezza, che dovrebbe essere la prima auto di serie con batterie agli ioni di sodio, meno costosa. BYD potrebbe così avere un’auto entry-level dal prezzo aggressivo.

Lexus LM ibrida

Lexus sta per ampliare la sua gamma europea con una proposta inaspettata: un grande minivan simile a un furgone. Il veicolo si chiama LM. Esiste già da qualche anno in alcuni mercati asiatici, ma il produttore ha confermato che la nuova generazione, presentata a Shanghai, arriverà anche da noi.

La LM competerà con la Mercedes Classe V e sarà offerta come ibrida. Il primo teaser non mostra molto, se non la forma del lunotto posteriore.

SUV Mercedes-Maybach EQS

Mercedes ha deciso di mantenere il segreto sulla nuova Classe E ancora per qualche settimana. Il suo debutto a Shanghai avverrà con la variante Maybach della EQS. Già lussuoso, il grande SUV elettrico lo sarà ancora di più con il trattamento Maybach. Ideale per la ricca clientela italiana.

MG Cyberster

Questa è sicuramente la star dello spettacolo. MG presenterà la versione di serie della Cyberster, che segnerà il ritorno di una roadster con questo logo. Sarà fedele alla tradizione con un soft top. D’altra parte, il motore sarà al 100% elettrico, il che consentirà di avere prestazioni sacre.

D’altra parte, dimenticheremo il principio di una roadster leggera grazie alle dimensioni imponenti che permetteranno di inserire una grande batteria!

Polestar 4

Il quarto modello di Polestar, il 4, sarà il secondo SUV della casa svedese. Ma non sarà un semplice derivato “coupé” della 3, poiché la silhouette sarà nuova, con un aspetto da “crossover sportivo”. Sarà anche la più potente delle Polestar. E la prima a essere venduta in Italia?

Porsche Cayenne restyling

Ancora nessuna Macan elettrica alla Porsche! Ma il costruttore si presenterà a Shanghai con un aggiornamento della Cayenne. Si tratta addirittura di uno dei più grandi restyling mai effettuati su una Porsche. Questo non perché il modello non venda bene. Il motivo è che il marchio prevede una lunga carriera per il modello.

Rimarrà in catalogo per un periodo di tempo più lungo al fine di effettuare la transizione alla prossima generazione elettrica (prevista per il 2026). Per questo, oltre a un design esterno rinnovato, la Cayenne riceverà una nuova plancia. Sotto il cofano, anche le ibride plug-in vedranno evolvere in profondità le loro specifiche tecniche.

Smart #3

Un anno dopo il primo modello Smart, nato da una joint venture tra Mercedes e Geely, ecco il secondo, che si chiamerà… #3. In realtà si tratta di una derivazione della #1, che assumerà la silhouette di un SUV coupé, con una pronunciata discesa del tetto e finestrini laterali ad arco.

La lunghezza complessiva sarà superiore a quella della #1, quindi Smart si allontana ancora di più dai modelli più piccoli!

Volkswagen ID.7

Attesa da diversi mesi, la ID.7 sarà finalmente presentata ufficialmente al Salone di Shanghai. Si tratta di una berlina di grandi dimensioni, che prenderà indirettamente il posto della Passat berlina, che non è stata rinnovata (sarà rinnovata solo la statione).

La ID.7 introdurrà un nuovo motore da 286 CV. Una grande batteria le permetterà inoltre di annunciare oltre 700 km di autonomia nel ciclo misto WLTP!

