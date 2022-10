L’Auto dell’Anno avrà una nuova sede per il 2023

A quanto pare, l’elezione dell’Auto dell’Anno troverà un’altra sede nel 2023. La pandemia di Covid-19 ha sconvolto alcune abitudini. Nel mondo dell’automobile, i luoghi di incontro e di festa che sono i saloni hanno subito un ulteriore colpo a un’ala già un po’ danneggiata.

Prendiamo ad esempio Ginevra, che non si tiene dal… 2019! Annullato all’ultimo momento a causa della diffusione del virus, l’evento svizzero, in preda a difficoltà finanziarie aggravate dalla situazione sanitaria, non ha avuto modo di riprendersi.

Al punto che il suo organizzatore sta attualmente lavorando per esportare l’evento a Doha per il 2023. Storicamente legata all’evento svizzero, l’elezione dell’Auto dell’Anno rimane quindi orfana.

Il premio assegnato dalla stampa europea alla nuova auto di maggior successo dell’anno, il famoso bottone COTY, per Car Of The Year, viene quindi assegnato alla cantonata.

Auto dell’anno: nessuna possibilità per Bruxelles

Ma poiché è preferibile trovare un’ambientazione, la Car of the Year 2023 troverà effettivamente un palcoscenico nel 2023. Invece di Ginevra, che si è tenuta all’inizio di marzo, il vincitore sarà annunciato al Salone dell’automobile di Bruxelles.

Meno noto degli altri grandi eventi, quello belga è stato comunque riportato alla ribalta dalla scomparsa di Ginevra. Si terrà dal 14 al 23 gennaio 2023, mentre l’auto dell’anno sarà annunciata il 13 dicembre. Bruxelles non è stata scelta a caso, ma perché molti produttori hanno già annunciato la loro presenza. Questo dovrebbe anche giovare alla reputazione dell’evento belga.

Allo stesso tempo, le probabilità che il vincitore sia presente alla vittoria sono elevate. Al momento in cui scriviamo, è stato stilato un primo elenco di contendenti. La lista contiene ancora 45 nomi, ma sarà presto accorciata per un terzo turno. Solo alla fine di novembre conosceremo i 7 finalisti.

