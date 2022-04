Seat è stata accantonata a favore di Cupra?

Seat potrebbe essere accantonata a favore di Cupra, e ci sono diverse ragioni per crederlo. Ci sono piccole frasi che non vanno bene, come “Cupra è il futuro di Seat”. Il produttore iberico fondato nel 1950 potrebbe scomparire entro la fine di questo decennio a beneficio di Cupra, la sua ex divisione sportiva che è diventata un marchio indipendente.

Bisogna ammettere che l’ultima conferenza annuale guidata da Wayne Griffiths ha dato poco spazio alla Seat: nessuna nuova auto è stata annunciata, mentre quattro nuove Cupra sono state confermate. Una di queste, un SUV, era originariamente destinata ad essere la prossima Seat Ateca prima che il progetto fosse reindirizzato secondo alcune voci. E secondo Carnero, il rinnovo della Seat Ibiza è stato cancellato, dato che Cupra lancia la sua compatta elettrica Born.

La Leon è il modello più recente del catalogo attuale della Seat. La fine del suo ciclo è prevista per il 2028.

Seat sarà davvero accantonata?

Il gruppo Volkswagen ha in programma di produrre veicoli elettrici e batterie in Spagna. Tuttavia, secondo Carnero, lo storico sito industriale di Seat a Martorell sarà lasciato fuori da questi progetti. Ciò avverrà a favore della fabbrica di Pamplona e della futura “gigafactory” di Valencia.

“Dal 2029, nessuna Seat sarà prodotta a Martorell. Se Volkswagen avesse voluto rubarci la Cupra, l’avrebbe già fatto”, avrebbe detto. Egli ritiene che Herbert Diess, il capo del gruppo Volkswagen, non manterrebbe gli impegni presi internamente per quanto riguarda il futuro di Seat, preferendo scommettere su Cupra.

La concorrenza tra le marche del gruppo e le difficoltà finanziarie di Seat, che non è redditizia nonostante l’aumento delle vendite l’anno scorso, accentuerebbero questa dinamica. Per il momento, queste preoccupazioni rimangono discutibili. Ma se Seat non annuncia alcun modello di nuova generazione a breve termine, potrebbero guadagnare rapidamente slancio.