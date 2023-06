Toyota C-HR GR Sport: caratteristiche, design, interni

Qualche anno e un restyling dopo, il crossover ha finalmente diritto a una versione Toyota C-HR GR Sport. Ed è un successo, sia in termini di contenuti che di forma.

Toyota C-HR GR Sport: caratteristiche, design, motori

Basta guardarla per capire il suo successo. Una silhouette originale, per metà coupé rialzata e per metà compatta, con una bella livrea bicolore. La Toyota C-HR si ama o si odia, soprattutto con l’arrivo del livello di allestimento GR Sport, che si presenta con una buona dose di dotazioni sportive.

Diciamolo subito: anche questa nuova versione non è nulla di trascendentale. Al contrario, gioca la carta della discrezione e dell’eleganza, ed è proprio questo che ci piace. La Toyota C-HR GR Sport presenta una serie di elementi della carrozzeria in nero lucido. Linee dei finestrini, inserti dei pannelli laterali, senza dimenticare i cerchi da 19 pollici.

Con il paraurti anteriore, la sua lama, la griglia del radiatore e la livrea cromata grigio/nera del tetto, l’effetto complessivo è davvero notevole. E non dimentichiamo lo spoiler posteriore, che completa il profilo del crossover.

Dimensioni

Anche così, la Toyota C-HR GR Sport rimane relativamente discreta nel paesaggio urbano. Fortunatamente, un piccolo badge GR Sport adorna il bagagliaio. Quando si apre la portiera, si trovano anche i listelli sottoporta GR Sport. Le sue dimensioni: 4,40 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,55 m di altezza.

Alla fine, solo le ruote sembrano un po’ “piccole” rispetto alla silhouette complessiva del crossover. Forse sarebbe sufficiente abbassare un po’ il veicolo? In ogni caso, la C-HR non corre troppi rischi, il che potrebbe legittimamente lasciare alcuni appassionati a desiderare di più.

Un diffusore posteriore più audace? Un decoro specifico sulla linea di cintura? Non ci vorrebbe molto di più per differenziare davvero questa C-HR GR Sport dalle sue già agguerrite gemelle.

Interno: più dinamico dell’esterno

Probabilmente è un po’ paradossale, ma è così. La Toyota C-HR GR Sport ha un abitacolo molto più sportivo rispetto alle finiture esterne. Questo grazie ai rivestimenti in pelle e Alcantara GR Sport con cuciture rosse, proprio come il volante. Il badge GR Sport sul volante e la scritta sul pulsante di avviamento ci ricordano con chi abbiamo a che fare.

A bordo, le finiture nere laccate si integrano bene con i rivestimenti… a patto che siano puliti. Non sorprende che raccolgano rapidamente polvere e impronte digitali, cosa che può irritare rapidamente i fanatici come il sottoscritto. Rimpiangiamo anche le numerose plastiche dure, ma fortunatamente sono più presenti nella parte inferiore. Il cruscotto è ricoperto da una bella superficie in schiuma effetto pelle, che ne aumenta la qualità percepita.

LEGGI ANCHE: