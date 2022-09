Toyota: la Yaris Cross diventa più divertente con l’allestimento GR Sport

Il SUV urbano è ora disponibile in una versione "pseudo-sportiva", la GR Sport. Il blocco ibrido rimane a 116 CV.

Già offerta con Yaris, Corolla e C-HR, la versione GR Sport farà la sua comparsa nella gamma Yaris Cross. La finitura è piacevolmente sportiva, non c’è dubbio che si tratti di una GR sovralimentata! Non esiste nemmeno un blocco più muscoloso di quello che già conosciamo per questo modello.

Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

La Yaris Cross diventa più divertente con l’allestimento GR Sport

La combinazione benzina/elettrico è la stessa, con un motore a tre cilindri da 1,5 litri che sviluppa un massimo di 116 CV. Tuttavia, gli ingegneri Toyota hanno rivisto le impostazioni delle sospensioni per dare al C-HR una guida più sportiva. Anche dal punto di vista estetico sono state apportate alcune modifiche minori.

La griglia e il paraurti sono stati ridisegnati con un motivo a nido d’ape. Questo motivo si ritrova anche nel diffusore posteriore. La Yaris GR Sport è dotata di nuovi cerchi da 18 pollici. La cartella colori comprende uno speciale colore “Dynamic Grey”.

All’interno, il tocco sportivo è dato dalle cuciture rosse su volante, leva del cambio e sedili, questi ultimi un po’ più avvolgenti. Il logo Gazoo Racing compare sui poggiatesta.

Il logo si trova anche sul volante e sul pulsante di avviamento.

Il prezzo della GR Sport non è ancora noto, ma questa versione si collocherà al vertice della gamma Yaris Cross. Sarà dotata di equipaggiamenti di serie, come i sedili anteriori riscaldati. Il lancio è previsto per il terzo trimestre del 2022.

Toyota Yaris Cross: design esterno

La Toyota Yaris Cross è stata costruita sfruttando la medesima piattaforma utilizzata per realizzare il modello precedente, lanciato nel 2020, corrispondente alla TNGA. Il design esterno della Toyota Yaris Cross, nonostante alcune caratteristiche affini alla Yaris, si contraddistingue per il suo aspetto decisamente unico e specifico. Le linee che caratterizzano la carrozzeria appaiono nette e squadrate. Il frontale del crossover è particolarmente alto e ospita gruppi ottici affilati e dotati di tecnologia LED.

Il look muscoloso e aggressivo dell’auto, inoltre, viene accentuato dai passaruota in evidenza mentre il posteriore esibisce gruppi ottici realizzati in modo tale da conferire l’illusione di proiettarsi oltre la coda della vettura.

La Yaris Cross sfoggia dimensioni compatte perfette per le strade cittadine, vantando una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.770 mm e un’altezza di 1.680 mm mentre il passo misura 2.560 mm. Il bagagliaio, invece, ha una capacità di 390 litri.