Vignetta Svizzera 2024: durata, validità e prezzo

Per entrare in determinati paesi UE ma soprattutto per valicare i confini di uno dei pochi stati in Europa a non essere parte dell’ Unione, ovvero la Svizzera, è necessaria la vignetta che bisogna comprare per poter viaggiare legalmente sul territorio. In questo articolo vediamo la validità, la durata ed il prezzo nel 2024.

LEGGI ANCHE: Honda Civic Type R 2024 – prezzo, scheda tecnica, cavalli, velocità massima

Vignetta Svizzera 2024: durata, validità prezzo

La vignetta Svizzera 2024 ha una durata di 12 mesi ovvero dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2025 di conseguenza la sua validità permette a chi l’acquista di poter percorrere le autostrade elvetiche per tutto l’anno senza rischiare alcuna multa.

Il prezzo per acquistarla quando si entra in Svizzera dall’Italia è di 40 franchi svizzeri. Se però si vogliono anticipare i tempi è possibile acquistarla anche online tramite il sito dell’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Così facendo si può stare sul suolo svizzero in regola e non aver il timore di prendere multe perché non si è osservata questa scelta. Il fatto che ha una durata così lunga ad un prezzo relativamente basso è vantaggioso per chi per lavoro magari deve fare tutti i giorni dall’Italia alla Svizzera percorrendo le autostrade.

LEGGI ANCHE: Benelli 752S – prezzo, scheda tecnica, velocità massima

Dove si può acquistare?

La vignetta si può acquistare in Svizzera presso le stazioni di servizio, gli uffici postali e gli uffici doganali presenti alle frontiere.

Se invece si proviene dall’estero, come nel caso di un italiano, è possibile comprare la vignetta ancor prima di entrare nel territorio svizzero dato che sono presenti punti vendita che offrono questo servizio pur essendo nel nostro territorio nazionale.

In questo modo si può entrare in Svizzera senza problemi superando la frontiera nella massima sicurezza ed essendo certi che in caso di controlli da parte delle forze di polizia siate in regola.