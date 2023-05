A meno di un mese dalla presentazione della ID.7, Volkswagen ha già annunciato l’arrivo della versione sportiva GTX. Il costruttore ne ha dato un primo assaggio con alcuni teaser. Tuttavia, la prima uscita mondiale della vettura non è prevista prima dell’autunno, in quanto sarà presentata al Salone dell’Auto di Monaco di Baviera, in programma dal 5 al 10 settembre.

Volkswagen ID.7 GTX: caratteristiche, design, informazioni, batteria

Si tratterà della terza GTX, dopo la ID.4 e la ID.5. Come per i SUV, la versione sportiva della ID.7 beneficerà di alcuni dettagli stilistici specifici: elementi verniciati in nero lucido, cerchi, ecc. Anche a bordo si noterà una certa discrezione, ad esempio con cuciture a contrasto sui sedili, sul cruscotto e sui pannelli delle porte.

L’aspetto più interessante sarà la meccanica. Come promemoria, la ID.7 sarà lanciata con un nuovo motore da 210 kW (286 CV). La GTX è promessa con due motori, che forniranno la trazione integrale. La potenza potrebbe essere di 340 CV, come nel caso della nuova Cupra Tavascan. Lo sterzo e il cambio saranno adattati, ma Volkswagen afferma che l’auto godrà di “un’ampia gamma di impostazioni del telaio, tra comfort e sportività”, grazie alla possibilità di selezionare il profilo di guida.

La batteria più grande della ID.7 dovrebbe essere di 86 kWh. L’autonomia sarà inevitabilmente influenzata dalla maggiore potenza, ma dovrebbe essere vicina ai 700 km.

LEGGI ANCHE: