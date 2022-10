Aiways U6 è il nuovo modello realizzato dal marchio cinese, il secondo della propria gamma. Si tratta di un suv-coupé totalmente elettrificato che punta tutto sulla tecnologia per mostrare la bontà dei propri prodotti. Tecnicamente non differisce rispetto alla già vista U5 se non per il design a coda della parte posteriore.

Scopriamolo in questo articolo dedicato.

Aiways U6: interni e scheda tecnica

Gli interni sono votati alla tecnologia, il sistema di infotainment, basato su Android è visibile su uno schermo da 14 pollici mentre la strumentazione è visibile su uno schermo da 8,2 pollici posizionato al centro della plancia.

Tra le funzioni più interessanti dal punto di vista dell’infotainment troviamo la cosiddetta “App Pump” che porta la commercializzazione del veicolo alla fine del 2022.

Questa applicazione permette di vedere a schermo l’autonomia del veicolo e se è in procinto di scaricarsi le colonnine più vicine alla posizione del veicolo che ne permettono la ricarica.

Passando alla scheda tecnica, ci troviamo di fronte un motore che eroga una potenza di 218 cavalli e 315 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 dovrebbe avvenire in soli 6,9 secondi che è un buon risultato se consideriamo la mole del veicolo, di poco inferiore ai 1800 kg (1790).

La batteria è da 63 kWh ora e garantisce un’autonomia di 400 km. I tempi della ricarica come già sappiamo sono nettamente più rapidi se si usano le colonnine. Il tempo per il “pieno” di elettricità a casa è di 7 ore in linea con altri veicoli dotati di questa propulsione.

Aiways U6: il prezzo

Il prezzo per il nostro mercato sarà secondo noi di poco inferiore ai 50.000 euro.

Consideriamo in questa ipotetica cifrai il posizionamento di U5 già presente sul mercato italiano ad un prezzo di 43.500€.

LEGGI ANCHE: