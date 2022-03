Audi A6 e-tron Concept: tutte le informazioni e le foto

La saga di Audi si sta preparando per una rivoluzione elettrica iniziata con la A6 e-tron concept. Il passo logico successivo è stato quello di scoprire la versione station wagon, che è chiaramente più popolare della berlina in Europa. Va detto che questo stile di carrozzeria rimane molto popolare nei mercati del nord e dell’est, mentre è favorito dalle aziende e dai professionisti che optano per la A6 Avant e l’assetto Business.

Non si tratta quindi di dimenticare questo elemento essenziale del catalogo in futuro, nonostante la preponderanza dei SUV.

Audi A6 e-tron Concept: un design innovativo ma divisivo

Lo stile non è una grande sorpresa. Lo studio, diretto da Marc Lichte, rivela già come sarà la gamma A6 quando Audi avrà voltato le spalle ai motori a combustione in Europa, cioè dopo il 2030. Le linee sono le stesse del concetto di berlina, ma con una parte posteriore molto specifica che ha una particolarità: un doppio scarico nel diffusore posteriore.

Per quale motivo? Ebbene, Audi ha semplicemente risposto che fa parte dell’aerodinamica dell’auto, e vuole mantenere certi riferimenti stilistici alla RS6, che beneficia di questo paraurti molto speciale.

Nella parte anteriore, le linee sono prese dal concept della berlina. Infatti, i due fianco a fianco hanno evidenti legami fraterni, e le somiglianze vanno anche oltre. Hanno esattamente le stesse dimensioni al centimetro, l’unica differenza è naturalmente il bagagliaio più grande e soprattutto un hatchback.

I fari molto sottili e la grande griglia “single frame” saranno parte del modello di produzione. A parte gli specchietti, maniglie delle porte o alcuni piccoli dettagli, quello che avete davanti corrisponde alla prima station wagon elettrica Audi che si troverà nelle concessionarie.

D’altra parte, Audi rifiuta ancora di mostrarci immagini degli interni, che rimanono una delle grandi sorprese di questa futura gamma.

Una piattaforma nota, ma che dire della Allroad e della RS6?

Questa A6 e-tron è basata sulla piattaforma PPE (Premium Plateform Electric), che sarà utilizzata anche dalla Porsche Macan elettrica. Le batterie da 800V, la carica fino a 270 kW e l’autonomia (teorica) di 700 km sono ancora una volta dichiarate da Audi, che aveva citato più o meno le stesse cifre per il concept della berlina.

Ma la grande domanda è se il marchio di Ingolstadt manterrà la Allroad e la RS6 con un’auto elettrica. Speriamo di scoprirlo quanto prima!