Anche se sotto sotto non è altro che un SUV BMW X1 della generazione precedente, la X2 del 2023 ha uno stile tutto suo. Gli interni della X2 sono accoglienti e meno pratici di quelli della X1, e anche rivali come la Mercedes-Benz Classe GLB e la Volvo XC40 offrono più spazio per il carico e i passeggeri.

Ma la X2 è più divertente di questi SUV.

BMW X2 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

BMW ha introdotto il pacchetto estetico Edition Goldplay sui modelli sDrive28i e xDrive28i della X2 per il 2023. Questo allestimento speciale viene fornito con il pacchetto M Sport, che comprende sospensioni sportive con un’altezza di marcia inferiore e un sistema di sterzo ribaltato, ma la grande differenza è nello stile esterno.

I modelli GoldPlay si distinguono dalle altre X2 per il design più aggressivo del frontale e per gli accenti dorati delle finiture esterne.

La X2 Edition GoldPlay è disponibile con verniciatura a scelta tra San Remo Green, Alpine White, Black Sapphire, Storm Bay e Skyscraper Grey. In altre parti della gamma, il pacchetto M Sport della X2 riceve un nuovo design dei cerchi da 19 pollici e i sedili anteriori riscaldati e il volante riscaldato diventano opzioni a sé stanti.

Il modello M35i, orientato alle prestazioni, è stato eliminato.

Motore, trasmissione e prestazioni

La X2 è alimentata da un quattro cilindri turbo da 228 CV e viene fornita esclusivamente con un cambio automatico a otto rapporti.

La trazione anteriore è di serie e BMW chiama questo modello sDrive28i. Se volete la trazione integrale, dovrete sborsare 2000 dollari in più per la xDrive28i, che monta lo stesso quattro cilindri turbo. Il motore è un vero e proprio gioiellino: è impaziente di salire di giri, fluido come la seta e molto grintoso.

La X2 ha un assetto rigido, soprattutto con le sospensioni sportive opzionali. Quando si percorrono tratti di strada accidentati, gli occupanti sentono ogni imperfezione sui loro sedili. Il compromesso è un alto livello di agilità. La X2 è un piacere da lanciare nelle curve veloci e premia il guidatore con la sua natura prevedibile.

Prezzo e uscita

Vi aggiorneremo su prezzo e uscita ufficiali.