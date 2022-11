Citroën ha collaborato con la piattaforma di streaming musicale per offrire il My Ami Deezer.

Non avete ancora sentito parlare della Citroen My Ami Deezer? Il marchio con i galloni comunica molto regolarmente sul suo piccolo chip elettrico! Dopo aver lanciato una nuova versione all’inizio dell’anno scolastico, il My Ami Tonic, eccone un’altra, il My Ami Deezer.

Come suggerisce il nome, è il risultato di una collaborazione con la piattaforma di streaming musicale. Anche se, a ben guardare, si tratta più di un’offerta commerciale che di una nuova finitura per l’auto.

Citroen My Ami Deezer, un’offerta di interesse limitato

L’offerta è associata all’intera gamma, ad eccezione del modello base e della variante Cargo. Citroën offre un abbonamento gratuito a Deezer Premium per un periodo di otto mesi.

Non è nemmeno un anno, anche se un anno di abbonamento costa 99 euro!

I clienti potranno ascoltare la loro musica preferita e accedere al My Ami Club su Deezer, che contiene playlist, interviste e podcast degli artisti partner. Black M è il primo di questi. Questa offerta segue il lancio di My Ami Play, un’interfaccia per l’applicazione My Citroën per smartphone, che consente un accesso semplificato alle funzioni di navigazione e musica una volta che il telefono è collegato alla plancia.

Un pulsante venduto come accessorio (49,90 euro) che può essere posizionato sul volante lancia questa interfaccia.

Un altro accessorio è l’Ultimates Ears Boom 3 Ami, un altoparlante Bluetooth mobile che vi permetterà di ascoltare la vostra musica con un suono migliore.

Dispone inoltre di uno slot dedicato nel cruscotto. Ma è piuttosto sciocco non offrirlo in versione Deezer! Costa 159 euro.

È vero che i prezzi non aumentano, ma l’offerta è in definitiva un po’ scarna… e poco interessante se si è già abbonati a un servizio di streaming musicale!